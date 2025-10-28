En quête de rebond, Sion doit réagir face à St-Gall

Deux matches de Super League dès 20h30: Sion affronte St-Gall, dauphin de Thoune, après sa défaite samedi. Le leader reçoit Winterthour, toujours sans victoire cette saison. Une soirée sous tension pour Sion et une chance pour Thoune de creuser l’écart.

Didier Tholot attend une réaction de ses joueurs mardi soir Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Deux matches de la 11e journée de Super League sont programmés mardi soir, dès 20h30. Sion accueille St-Gall, alors que le leader Thoune reçoit Winterthour.

Battu 1-0 à Tourbillon par Thoune samedi, le FC Sion se doit de réagir. Les joueurs de Didier Tholot évolueront à nouveau à domicile, et leur tâche s'annonce tout autant compliquée: ils se frotteront à St-Gall, qui reste sur un succès-fleuve (5-0) face à Grasshopper et pointe au 2e rang du classement à 1 point de Thoune.

La seconde rencontre de cette soirée est un choc des extrêmes: Thoune, qui couche sur une série de trois victoires, accueille la lanterne rouge Winterthour. Désormais à nouveau sous la férule de Patrick Rahmen, «Winti» est toujours en quête d'un premier succès cette saison et n'affiche que 3 points à son compteur.