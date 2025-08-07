DE
Edimilson Fernandes expulsé après avoir giflé un adversaire
0:24
Après avoir mis une gifle à son adversaire
Publié: 12:40 heures
Trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes.
Photo: PETER KLAUNZER

Edimilson Fernandes a été lourdement sanctionné après son geste d'humeur face à Bâle

sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Edimilson Fernandes a écopé d'une suspension de trois matches. Le milieu des Young Boys a été ainsi puni après le carton rouge reçu mercredi à Bâle. L'international suisse va ainsi manquer les deux prochaines rencontres de Super League du club bernois, ce week-end à domicile contre Sion et le 31 août à Lugano. Il sera également absent en 32es de finale de la Coupe de Suisse le 17 août à Courtételle.

Il a mis une gifle

Mercredi au Parc Saint-Jacques, Edimilson Fernandes a donné une gifle à Dominik Schmid (Bâle) lors d'une échauffourée. L'arbitre Luca Cibelli l'a aussitôt expulsé. Bâle a gagné le match 4-1.

