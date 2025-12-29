DE
Succès de Domen Prevc
Les Suisses discrets lors du premier concours de la Tournée

Gregor Deschwanden a été le meilleur Suisse lors du premier concours de la Tournée des 4 tremplins. À Obertsdorf, le Lucernois s'est classé 23e. La victoire a souri au favori slovène Domen Prevc.
Publié: il y a 48 minutes
Gregor Deschwanden: un 23e rang à Oberstdorf
Photo: Anna Szilagyi
ATS Agence télégraphique suisse

Gregor Deschwanden, qui semble en reprise après un récent passage difficile, a effectué deux sauts presque identiques, à 127 et 128 m. Le Suisse Sandro Hauswirth (26e) s'est également qualifié pour la finale du top 30. Il s'est posé à 125 et 123 m.

Simon Amman au départ de sa 27e tournée

Le vétéran Simon Ammann, en lice pour sa 27e tournée, n'est pour sa part pas parvenu à se hisser en finale. Avec un saut de 122 m, il a été battu de peu dans son duel par le Norvégien Halvor Egner Granerud et a fini 35e.

Pour la victoire, Domen Prevc a littéralement écrasé le concours. Il a livré deux énormes sauts à 141,5 et 140 m. Cela lui a permis de devancer de 17,5 points ses dauphins, son compatriote Timi Zajc et l'Autrichien Daniel Tschofenig. Le Slovène a pleinement justifié son statut de favori pour remporter la Tournée, dix ans après son frère aîné Peter.

