Belinda Bencic non nominée malgré un retour rêvé

Marco Pescio

Elle a surpris le monde du tennis et a été adoubée par l’icône Boris Becker ainsi que par de nombreuses adversaires: Belinda Bencic a signé une saison exceptionnelle. Après sa pause maternité, la Saint-Galloise a retrouvé l’élite mondiale à une vitesse fulgurante. De la 487e place en janvier, elle est remontée jusqu’au 11e rang mondial (!), notamment grâce à sa sensationnelle demi-finale à Wimbledon. Et à ses deux titres WTA remportés à Abu Dhabi et à Tokyo. La WTA l’a d’ailleurs récemment élue joueuse du retour de l’année.

On pourrait penser que cela suffit largement pour figurer parmi les prétendantes aux Sports Awards. Pourtant, Bencic n’a même pas été présélectionnée parmi les nominées, comme le montre la liste dont dispose également Blick en tant que média habilité à voter.

Quinze athlètes y figurent. Toutes ont, sans aucun doute, réalisé d’excellentes performances l’an dernier. Six d’entre elles ont été retenues lors d’un premier tour de vote et pourront être élues lors de l’émission de la SRF du 4 janvier. Mais pourquoi Belinda Bencic a-t-elle été écartée dès le départ?

À la question de savoir si elle a simplement été oubliée, la réponse est non. Sa situation personnelle a en effet été discutée au sein de la commission électorale, composée de Swiss Olympic, de la commission des athlètes de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR. Malgré cela, le comité est parvenu à la conclusion que la Sportive suisse de l’année 2021 ne devait pas être considérée.

Le manager de Bencic, Marijn Bal, confie à Blick: «Très honnêtement, le fait qu’elle n’ait pas été nommée a été un choc et une déception pour nous tous, y compris pour Belinda». Avant d’ajouter: «C’est difficile à comprendre de notre point de vue – mais tout va bien. Belinda va continuer comme jusqu’à présent. Ce genre de choses ne l’affecte pas particulièrement. Si effet il y a, cela la motive même encore davantage».

«Décision pas facile à prendre»

Interrogée à ce sujet, Susan Schwaller, rédactrice en chef de SRF Sport et membre du comité électoral, s’exprime. Elle explique que le comité s’est penché «intensivement» sur de nombreuses sportives ayant réalisé des performances exceptionnelles durant la période déterminante (du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025): «Belinda Bencic en faisait partie et a, sans aucun doute, connu une saison très réussie. Le champ des candidates potentielles était toutefois très large. Sur la base des critères de nomination définis dans le règlement électoral, le comité est arrivé à la conclusion que d’autres sportives s’imposaient encore davantage pour le titre de Sportive de l’année».

Elle conclut en soulignant que, «compte tenu de l’énorme diversité du sport suisse, la décision n’a pas été facile à prendre pour le comité de sélection».

Mots forts de Swiss Tennis

Les athlètes entrant en ligne de compte pour une nomination ont été informées il y a plusieurs semaines – ou non. L’exclusion de Bencic a provoqué une vive irritation dans le milieu du tennis. L’expert tennis de Blick Heinz Günthardt, également capitaine de l’équipe de Billie Jean King Cup dont fait partie Bencic, est catégorique: «Après une telle année dans un sport mondial, Belinda devrait au minimum figurer parmi les 15 premières. Tout autre résultat est absurde».

Du côté de Swiss Tennis, la décision est également jugée «absolument incompréhensible». Interrogée, la fédération évoque un «retour impressionnant parmi l’élite mondiale» et estime que les résultats de Bencic «ne peuvent pas être appréciés à leur juste valeur»: «Nous regrettons vivement que Belinda Bencic n’ait pas reçu, dans le cadre des nominations pour les Sports Awards, la reconnaissance qu’elle mérite pour ses performances exceptionnelles».

Critères de nomination en question

L’incompréhension tient notamment au fait que, contrairement à d’autres sportives nommées, Belinda Bencic n’a pas eu l’occasion de disputer de championnat d’Europe ou du monde, le fonctionnement du tennis étant fondamentalement différent. Dans le même temps, elle a brillé à Wimbledon, l’une des scènes sportives les plus prestigieuses au monde, et remporté deux titres WTA 500 – ce qui, en tennis masculin, équivaudrait à deux victoires aux Swiss Indoors de Bâle en 2025.

Les critères de nomination mentionnent notamment des «performances exceptionnelles lors de manifestations» répondant à un niveau international élevé. La commission électorale dispose en outre d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des compétitions prises en compte.

Bien sûr, il serait possible que Belinda Bencic reçoive en janvier un prix d’honneur lors de la cérémonie pour son année de retour – ce qui constituerait aussi une belle reconnaissance. Mais d’un point de vue strictement sportif, cela ne suffirait toujours pas à justifier son absence de nomination dans la catégorie féminine.