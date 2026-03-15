Intouchable, Mikaela Shiffrin survole le slalom d'Åre

Mikaela Shiffrin a remporté le slalom d’Åre devant Emma Aicher et Wendy Holdener. L’Américaine conserve l’avantage dans la lutte pour le classement général.

Blick Sport

Déjà en tête après la première manche, Mikaela Shiffrin a confirmé lors du second parcours pour s’imposer en 1’43’’35. Elle devance l’Allemande Emma Aicher, deuxième à 0’’94. Les deux skieuses, déjà aux avant-postes après la première manche, se livrent également un duel pour le classement général de la Coupe du monde. L’Autrichienne Katharina Truppe, troisième à mi-course, a finalement reculé au quatrième rang.

C'est Wendy Holdener qui pu profiter de la seconde manche pour gagner une place et monter sur le podium. La Schwytzoise termine troisième à 1’’00 de Shiffrin, confirmant sa solidité après sa quatrième place provisoire à l’issue de la première manche.

Camille Rast perd une place

Derrière le trio de tête, l’Américaine Paula Moltzan prend la cinquième place. La Lettone Dzenifera Germane, qui a signé une belle remontée, se classe sixième. Camille Rast, neuvième après la première manche, termine finalement dixième à 2’’29. Mélanie Meillard gagne, elle, quelques positions pour se classer seizième, tandis qu’Eliane Christen recule au 27e et dernier rang.

La décision du slalom d’Åre s’est donc jouée entre Shiffrin et Aicher, les deux principales prétendantes au classement général, l’Américaine conservant finalement l’avantage en Suède.