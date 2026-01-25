Intouchable, Mikaela Shiffrin l'emporte devant Camille Rast

Camille Rast confirme sa régularité au plus haut niveau à Spindleruv Mlyn. Derrière Mikaela Shiffrin, qui remporte le globe de la spécialité, la Suissesse signe une nouvelle performance de référence.

ATS Agence télégraphique suisse

1''67, c'est l'écart qui sépare Mikaela Shiffrin de Camille Rast. 1'66 d'avance au terme de la première manche et juste un petit centième de bonus à l'occasion du deuxième passage. Cela signifie que la skieuse de Vétroz a tenu le choc sur la deuxième manche après avoir été dominée par l'Américaine sur un premier parcours superbement maîtrisé.

Quatrième sur le premier parcours, Camille Rast a sorti une grosse manche sur un tracé plutôt atypique, oeuvre de l'entraîneur autrichien. C'est surtout la mise en action de la Valaisanne qui lui a permis de remonter pour aller décrocher son huitième podium dans la discipline.

Nouveau globe de slalom pour Shiffrin

Deuxième à l'issue de la première manche, Wendy Holdener n'a pas eu la même précision à l'occasion de son deuxième passage. La Schwytzoise a fini au 6e rang. C'est l'Allemande Emma Aicher qui a complété le podium.

Eliane Christen et Mélanie Meillard ont terminé ex-aequo à la 16e place. Il fallait deux top 15 pour satisfaire aux critères de sélection pour les JO, ce seront donc aux entraîneurs de trancher pour savoir laquelle accompagnera Rast, Holdener et Christen entre Meillard et Anuk Brändli.

Les quatre autres Suissesses ont déçu. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e), ainsi qu'Anuk Brändli, éliminée, n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche. A noter que Shiffrin a empoché son neuvième globe en slalom, un record.