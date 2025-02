Les Championnats du monde de ski commencent mardi à Saalbach. Tu découvriras ici avec qui Vreni Schneider a fêté sa médaille d'or en 1991 lors des premiers Mondiaux dans la station autrichienne. Et quelles étaient les nations les plus performantes.

Chantal Bournissen (gauche) et Vreni Schneider présentent leur médaille d'or glanée à Saalbach en 1991. Photo: imago images / WEREK INTERNATIONAL

Erich Morger

La victoire en slalom en 1991 a été la sixième et dernière médaille d'or de Vreni Schneider aux Championnats du monde. La fête a eu lieu à Saalbach en famille, avec son frère Heiri (à gauche), son père Kaspar (tenant la Coupe du monde) et son deuxième frère, Jacques. Le premier nommé a largement contribué au succès de Vreni. Son frère, de cinq ans son aîné, l’emmenait déjà skier lorsqu'elle était en deuxième année d'école et qu'ils avaient congé l'après-midi. Et Vreni voulait bien sûr suivre les garçons sur les pistes.

Vreni Schneider a pu fêter sa médaille d'or avec (de gauche à droite) son frère Heiri, son père Kaspar et Jacques, son deuxième frère. Photo: KEY

Pirmin Zurbriggen

Le Valaisan s'était déjà retiré en 1990. Pourtant, il garde de bons souvenirs de la station qui a accueilli les Championnats du monde de 1991. En 1988, le Valaisan s'était rendu à Saalbach pour les dernières courses avec un retard au classement général de la Coupe du monde sur Alberto Tomba. Mais l'Italien a été éliminé en slalom et en slalom géant, permettant à Pirmin de le dépasser et de remporter son troisième grand globe de cristal. Mardi, il fêtera son 62e anniversaire.

Pirmin Zubriggen fêtera son 62e anniversaire mardi. Photo: Gabriel Perren

Les meilleures nations de ski aux Championnats du monde 1991

1. Autriche: 5 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze

L’Autriche a facilement remporté le classement des nations lors de leurs Championnats du monde disputés à domicile. Moment marquant: à quelques portes de l'arrivée, Rudi Nierlich manque de tomber et après s'être pratiquement assis sur la piste, il s'en va décrocher l'or. Il est tragiquement décédé 104 jours plus tard dans un accident de voiture.

2. Suisse: 3 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze

Vreni Schneider, Chantal Bournissen et Franz Heinzer ont assuré les trois médailles d'or suisses. Pour le dernier nommé, c’était une grande délivrance car en 1982, 1985 et 1987, il avait terminé quatrième aux Championnats du monde de descente. En 1991, il a enfin obtenu l'or tant espéré.

3. Suède: 1 médaille d'or et 1 de bronze

Pernilla Wiberg, surdouée et polyvalente, a fait jubiler la Suède en slalom géant. C'était sa première médaille d'or aux Championnats du monde, et pas la dernière. Jusqu’à sa fin de carrière en 1999, la Suédoise a également conquis le titre mondial en slalom et en combiné.

4. Luxembourg: 1 médaille d'or

Né en Autriche, Marc Girardelli a couru pour le Luxembourg dès l'âge de 12 ans, après un conflit avec sa fédération. Après deux titres de champion du monde en combiné, il a remporté sa seule médaille d'or individuelle en slalom à Saalbach.

5. France: 0 médaille d'or, 2 d'argent et 1 de bronze

Nathalie Bouvier en descente (battue par Petra Kronberger) et Carole Merle en super-G (battue par Ulli Maier) n'ont été devancées que par des Autrichiennes. Merle a manqué l'or des Championnats du monde pour seulement 11 centièmes de seconde.

7 médailles aux championnats du monde?

L'équipe suisse de ski devrait décrocher au moins sept médailles à Saalbach. C'est du moins ce qu'avancent les statistiques. Lors des 46 courses de Coupe du monde disputées jusqu'à présent cet hiver, les Suisses ont décroché 43 podiums, soit une moyenne de 0,93 podium par course. Extrapolé aux huit épreuves des Championnats du monde (sans celles par équipes), cela donne sept médailles potentielles. Sept, c'était également le total récolté il y a deux ans à Courchevel (Odermatt sur la photo).

Marco Odermatt a remporté deux médailles d'or à Courchevel en 2023.