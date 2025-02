1/5 La performance de Thomas Tumler, Wendy Holdener, Delphine Darbellay et Luca Aerni est récompensée par une médaille d'argent aux Mondiaux. Photo: SVEN THOMANN

Cédric Heeb

Thomas Tumler et Luca Aerni remportent avec Wendy Holdener et Delphine Darbellay la médaille d'argent des Mondiaux de ski alpin par équipe, et donc la première médaille suisse à Saalbach-Hinterglemm (Autriche). Les deux hommes étaient particulièrement motivés, comme le révèle Thomas Tumler lors d'une interview à la SRF.

«Aujourd'hui, pendant l'échauffement, j'ai entendu à la radio ORF que l'Autriche avait de bonnes chances, car la Suisse ne présentait que l'équipe B chez les hommes», raconte l'athlète de 35 ans. «Cela nous a vraiment motivés, Luca et moi». Ils se sont donnés à fond et ont «montré qu'on pouvait aussi décrocher une médaille avec une équipe B». Et les Autrichiens? Ils ont échoué dès les quarts de finale.

«C'est un peu culotté», déclare l'expert de la SRF Beat Feuz à propos du commentaire présentant la Suisse comme une équipe B. «Thomas a tout de même gagné une course en Coupe du monde cette saison - ce qu'aucun Autrichien n'a pu faire», rétorque-t-il. Plus tard, Beat Feuz déclare à nouveau: «Cela m'agace un peu».

Wendy Holdener: «Je suis reconnaissante pour cette équipe cool»

Selon Thomas Tumler, il est dommage qu'il ait été accroché au portillon de départ lors de la finale, car le spécialiste du géant a été fantastique durant les deux manches précédentes. Contre l'Allemagne, il réalise même le meilleur temps de toute la journée avec 24,06 secondes. «Au départ, j'ai demandé à quelle vitesse je devais skier. Et ils m'ont simplement répondu: 'A fond!'». Thomas Tumler a remporté deux de ses trois manches, tout comme Lucas Aerni.

Il s'est d'ailleurs beaucoup amusé, l'esprit d'équipe était très bon. «C'était cool de prendre le départ avec Wendy et tous les autres», s'enthousiasme Thomas Tumler. Wendy Holdener abonde dans ce sens: «Je suis reconnaissante d'avoir eu une équipe aussi cool». La Schwytzoise, qui n'a pu gagner qu'une manche, contre l'Allemande Fabiana Dorigo, a eu besoin de l'équipe: «Je n'ai pas toujours eu le bon timing».

Mais la désormais septuple médaillée des championnats du monde aime les compétitions majeures: «Cela me motive quand j'ai des chances de remporter une médaille. J'aime tout simplement la compétition. C'est un plaisir de skier ainsi». En plus du géant et du slalom, la jeune femme de 31 ans compte également sur une participation au combiné par équipe, car «je prévois trois autres courses».

Le cœur de Delphine Darbellay s'est emballé au départ

Les skieuses et skieurs ne sont pas les seuls à être heureux, l'entraîneur en chef de Swiss-Ski Beat Tschuor l'est aussi: «C'était un départ cool». La Suisse est restée fidèle à la stratégie consistant à toujours faire courir les skieuses et skieurs sur le même parcours. Aucun des runs n'a été plus rapide que les autres. Beat Tschuor est particulièrement satisfait de la petite Delphine Darbellay: «Au départ, son cœur s'est un peu emballé. Mais elle est restée cool et a répondu aux attentes».

Et comment Delphine Darbellay voit-elle sa performance, récompensée par une médaille aux championnats du monde? «La pression est toujours là. Mais j'ai simplement essayé de me concentrer sur mon travail - et je suis très contente». Elle s'estime chanceuse d'avoir pu courir avec «beaucoup d'athlètes expérimentés».