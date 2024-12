Marco Odermatt sur le podium à Val Gardena

Marco Odermatt est monté une nouvelle fois sur le podium en Coupe du monde. Le Nidwaldien a pris la troisième place du Super-G de Val Gardena, derrière l'Italien Mattia Casse et l'Américain Jared Goldberg.

Marco Odermatt est à nouveau monté sur la boîte. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La Saslong se refuse toujours à Marco Odermatt. Pour sa sixième participation à Val Gardena, le skieur nidwaldien n'est pas parvenu à empocher la victoire dans le Sud-Tyrol. Il a échoué à la troisième place, assez loin du local de l'étape, Mattia Casse (+0"43). L'Italien a réalisé une course exceptionnelle lors du Super-G, découpant la piste. À 34 ans, il décroche la première victoire de sa carrière.

Le podium est complété par une grosse surprise. Dossard No 26, l'Américain Jared Goldberg a réussi un magnifique tracé pour prendre la deuxième place (+0"01). Il était à un doigt de chiper le Graal à Mattia Casse, mais signe finalement son premier podium en carrière.

Longtemps, la Suisse a cru pouvoir placer deux hommes sur la boîte. Le Grison Stefan Rogentin a finalement terminé cinquième, à égalité avec le Canadien Cameron Alexander (+0"57). Après sa victoire à Saalbach en début d'année et sa deuxième place à Wengen en janvier 2023, il était proche de signer un troisième top 3 en carrière.

Les autres Suisses ont toutefois été à la peine. Malgré une excellente fin de course, Justin Murisier s'était raté sur le haut et termine à la 15e place (+1"29). Pour dire qu'une longue interruption a eu lieu juste avant son passage et que la neige continuait de tomber, Franjo von Allmen a réalisé une bonne manche. Il termine en dehors du Top 15 (20e, +1"43). Juste devant lui se situe le Fribourgeois Alexis Monney.

De son côté, Lars Rösti a réalisé une magnifique course. Parti avec le dossard No 48, le Suisse a pris la huitième place, à seulement 25 centièmes de Marco Odermatt.