Andreas Sander atteint d'une maladie grave

Andreas Sander lors de la descente de Wengen en janvier dernier. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Lors de la journée de récupération du matériel de la fédération allemande de ski, Sander, 35 ans, a indiqué qu'on lui avait diagnostiqué un dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries, composants et fournisseurs d'énergie des cellules humaines, ne fonctionnent pas correctement chez lui.

L'Allemand a d'ores et déjà exclu de prendre le départ de la première descente de l'hiver à Beaver Creek (6 décembre). Il est impossible de prédire si et quand il pourra à nouveau skier en compétition.

Affaibli, Sander est désormais à l'arrêt forcé. «Je ne fais que me promener. Et lorsque je me promène, je dois parfois m'asseoir, car mon corps est tout simplement trop fatigué», a-t-il expliqué.