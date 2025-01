Lindsey Vonn va-t-elle se classer dans le top 15 en Coupe du monde?

Lors de la descente de Saint-Moritz, Lindsey Vonn a pris une excellente 14e place. Et elle en a encore dans les jambes! Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Thibault Gilgen: «Un comeback spectaculaire»

«Le retour de Lindsey Vonn en Coupe du monde était sur toutes les lèvres en 2024. L’attente a finalement pris fin en Suisse, à Saint-Moritz. Avec une 14e place décrochée lors de la descente fin décembre, la championne aux 82 victoires a prouvé qu’elle était à la hauteur, en faisant taire ses détracteurs par la même occasion. On voit mal ce qui pourrait empêcher la skieuse de 40 ans de se classer régulièrement dans ces eaux pour finir dans le top 15 à la fin se la saison. À part une blessure, évidemment, c’est peut-être l’attitude de Lindsey Vonn en dehors des pistes qui pourrait être son pire ennemi. La championne aime aussi se motiver en affirmant son avis et en jouant avec son image. Parfois à juste titre, parfois gratuitement. Ses récentes prises de bec avec Pirmin Zurbriggen sont de l’ordre de la légitime défense, tandis que son poste Instagram controversé en compagnie d’une étoile de mer aurait été dispensable. Et ce ne sont là que deux exemples. Si l’Américaine cultive le goût du buzz, elle pourrait être la première à s’en lasser. Mais si elle puise cette énergie pour briller sur la piste, elle y parviendra sans aucun doute et les plus mauvaises langues devront reconnaître qu’il s’agit de l’un des comebacks les plus spectaculaires de l’histoire du sport.»

Laurent Morel, journaliste pour SkiActu: «C’est presque couru d’avance»

«Une place dans le top 15 est presque courue d’avance pour Lindsey Vonn. Lorsqu’on voit le niveau qu’a présenté l’Américaine à Saint-Moritz pour son retour en Coupe du monde, il y a fort à parier qu’elle ne va pas s’arrêter en si bon chemin et qu'elle va continuer d’intégrer le top 15 en Super-G comme en descente, voire bien mieux. Sa marge de progression est encore énorme, tant sur le plan physique que technique, en passant par les réglages de son matériel. On l’a vu en Engadine, elle ne skiait pas à fond dans tous les passages. Lindsey Vonn est déterminée à briller, notamment lors des Jeux olympiques à Cortina d’Ampezzo dans un an et, sauf nouvelle blessure, elle y parviendra. Il n’y a que cet événement qui compte outre-Atlantique et elle le sait bien. Pour renforcer son statut d’icône, elle sera au rendez-vous. Dernier élément à parler en sa faveur, le niveau du ski féminin dans les épreuves de vitesse reste en partie accessible, du moins en dehors du top 5 ou du top 10 mondial. Cela ne veut pas dire que n’importe qui peut y briller, mais avec son expérience du cirque blanc, la championne a toutes ses chances.»