La plateforme en ligne Ricardo.ch fête son 25e anniversaire avec une vente aux enchères caritative fortement liée au sport. Marco Odermatt propose ses skis de vainqueur de Bormio 2022, le pilote de F1 Valtteri Bottas sa combinaison de course du Grand Prix de Barcelone.

Vente aux enchères pour la bonne cause

1/5 Marco Odermatt a bien ri à Bormio en 2022: Il a dominé le super-G de manière grandiose. Photo: Sven Thomann

C'est une démonstration de force particulièrement impressionnante que Marco Odermatt (27 ans) a faite après Noël 2022 à Bormio en remportant un super-G exceptionnel. Le Nidwaldien lui-même a ensuite déclaré à propos de sa chevauchée sauvage sur la Stelvio dure comme de la glace: «Une course parfaite, mais que je ne pourrai sans doute plus jamais refaire comme ça!»

Pourquoi ce flash-back sur la victoire de Marco Odermatt à Bormio? Parce qu'il met aujourd'hui aux enchères les skis de course originaux de cette course d'il y a deux ans.

La plateforme en ligne Ricardo.ch fête ses 25 ans d'existence et met donc en scène lundi (à partir de 8h) la vente aux enchères de souvenirs sportifs particuliers.

Une combinaison F1 également à vendre

Les lattes de la victoire de Marco Odermatt à Bormio iront au plus offrant ou à la plus offrante, autographes compris. Les recettes seront en revanche reversées au partenaire caritatif de Ricardo «A Million Dreams», une organisation qui aide à réaliser les rêves de personnes défavorisées.

Une deuxième vente aux enchères du même style concerne la Formule 1. Plus précisément, le pilote Kick-Sauber Valtteri Bottas (35 ans), qui quittera l'équipe à la fin de la saison, met à disposition sa combinaison de course du GP de Barcelone de cette année. Ceux qui achèteront la tenue de travail du Finlandais recevront en même temps un rendez-vous au siège de Sauber à Hinwil. Valtteri Bottas lui-même remettra la combinaison de course le 12 ou le 13 décembre.

Les recettes de la vente aux enchères de F1 seront reversées à un autre partenaire caritatif de Ricardo, qui collabore également avec l'équipe Sauber: Save the Children, une organisation de défense des droits de l'enfant active dans le monde entier.

Les ventes aux enchères des skis de Marco Odermatt et de la combinaison de Valtteri Bottas se déroulent chez Ricardo jusqu'au dimanche 24 novembre (20h).