Dans la vie privée, tout va bien pour Marcel Hirscher. Sur le plan professionnel, c'est moins le cas. Comme on vient de le découvrir, son entreprise de ski enregistre de grosses pertes. Mais il y a une explication plausible derrière cette débâcle.

1/7 Marcel Hirscher skie avec des skis Van Deer depuis son retour. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ramona Bieri

ans sa vie privée, Marcel Hirscher (36 ans) file le parfait bonheur. La star autrichienne du ski a révélé cette semaine qu’il avait épousé sa compagne Lucy, en toute discrétion, chez eux... dans leur salon!

Sur le plan professionnel, c’est une autre histoire. Cinq ans après sa retraite, Marcel Hirscher avait effectué son grand retour l’hiver dernier sous drapeau néerlandais. Mais après seulement trois apparitions en Coupe du monde, une rupture du ligament croisé est venue stopper net son comeback. Pas question pourtant pour l’octuple vainqueur du général d’en rester là: il prépare déjà un nouveau retour.

Comme la saison passée, il chaussera ses propres skis. Lancée en 2021, sa marque Van Deer s’est associée dès l’année suivante à Red Bull pour fonder la société Van Deer–Red Bull Sports Equipment. Marcel Hirscher en détient 45% du capital via sa société TMS Beteiligung, Red Bull la majorité avec 51%, et un proche du skieur, Dominic Tritscher, les 4% restants. Mais les affaires ne tournent pas encore à plein régime.

Selon le magazine économique Trend, les comptes 2024 affichent une perte de 17,9 millions d’euros, soit plus de trois fois celle de l’année précédente (5,7 millions).

Une situation que l’entreprise refuse de commenter, mais que les spécialistes expliquent par d’importants investissements, notamment la construction d’une nouvelle usine destinée à produire quelque 30'000 skis par an. Le coût du projet n’a pas été rendu public.

Reste que pour Marcel Hirscher, la priorité demeure la neige. Personne ne sait encore quand il reviendra en Coupe du monde. En attendant, d’autres, comme Henrik Kristoffersen, tenteront de faire briller ses skis Van Deer.