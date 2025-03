Marco Odermatt a encore battu plusieurs records cette année

Marco Odermatt est une fois de plus le meilleur skieur de l'hiver. Il a battu plusieurs records, mais il y en a un qui semble inaccessible. A moins que...

1/13 Marco Odermatt, le meilleur skieur du monde. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

À 27 ans, Marco Odermatt s'offre son quatrième gros globe de cristal consécutif, récompensant le meilleur skieur de l'hiver. Un exploit rare, que seul Marcel Hirscher avait réalisé avant lui. L’Autrichien, lui, avait même poussé l'exercice jusqu'à huit sacres d'affilée!

Si cette marque semble encore lointaine pour Marco Odermatt, le Nidwaldien a une fois de plus repoussé les limites cette saison. Après deux éliminations en géant en début d'hiver, il n'a jamais quitté le top 7 sur les autres courses, preuve d’une constance hors norme.

Un cap symbolique franchi

Avec huit victoires cet hiver, Marco Odermatt a certes moins brillé que lors des deux saisons précédentes, mais cela ne l’a pas empêché d’entrer un peu plus dans l’histoire. Il a dépassé Pirmin Zurbriggen (40 victoires en Coupe du monde), devenant ainsi le skieur suisse le plus titré de l’histoire. Sa 45ᵉ victoire, remportée en décembre à Alta Badia, l’a propulsé devant la légende haut-valaisanne. Désormais, seules Lara Gut-Behrami (48 victoires) et Vreni Schneider (55) le devancent parmi les skieurs suisses.

Mais son palmarès ne se limite pas aux succès en course. Pour la quatrième année de suite, Marco Odermatt est aussi le roi des prize money. Et surtout, il réalise une performance unique: pour la troisième fois en quatre saisons, il dépasse la barre des 1700 points au classement général. Un exploit que seuls trois Autrichiens avaient accompli depuis la réforme du barème en 1991: Hermann Maier (2000 points en 1999/2000), Stephan Eberharter (1702 en 2001/02) et Marcel Hirscher (1795 en 2015/16). Paul Accola, lui, était passé tout près en 1991/92 (1699 points).

Des chiffres toujours plus fous

Marco Odermatt ne cesse d’écrire l’histoire. Avec quatre nouveaux globes de cristal cette année, sa collection s’élève désormais à 13. Seuls cinq légendes en comptent plus: Hermann Maier (14), Marc Girardelli et Pirmin Zurbriggen (15), Ingemar Stenmark (18) et l’intouchable Marcel Hirscher (20).

Son chef-d'œuvre reste l'hiver 2022/23: 2040 points, un record de primes (941 200 francs) et une moyenne folle de 78,54 points par course, malgré un zéro à Kitzbühel.

Cette saison, bien qu'il ait cinq victoires de moins et un abandon supplémentaire, il ne termine qu'à 226 points de son record absolu. Une preuve supplémentaire de son incroyable régularité.