Elle n'a que 24 ans et a déjà gagné tout ce qu'il y a à gagner en ski acrobatique. Son palmarès comprend notamment une série complète de médailles olympiques, l'or aux championnats du monde et trois victoires aux très prestigieux X-Games. Avant que la saison ne commence vendredi 18 octobre avec le Big Air à Coire (Grisons), Mathilde Gremaud (24 ans) s'est entretenue avec CH Media sur le sport, ses projets d'avenir et son amour.

Actuellement, la vainqueure du classement général de la Coupe du monde vit encore dans la maison familiale à La Roche, dans le canton de Fribourg. Mais la Gruérienne prévoit de déménager prochainement en Autriche, peut-être même pendant la pause de cinq semaines après le début de la saison. «Je pense que ce serait très cool de vivre à Innsbruck», dit-elle en faisant référence aux excellentes conditions d'entraînement dans la capitale tyrolienne. «Maintenant, quand je suis chez moi, j'ai toujours au moins une heure de route pour me rendre dans un parc de freestyle. Là-bas, je pourrais aller m'entraîner assez rapidement, même pour peu de temps».

Sa petite amie est autrichienne

Mais les projets ont aussi une composante privée. La Fribourgeoise est en couple avec la vététiste autrichienne Valentina Höll (22 ans). Cette cycliste peut elle aussi se targuer de succès impressionnants dès son plus jeune âge. Comme les calendriers de courses de leurs sports sont aux opposés, le sport ne s'arrête jamais dans le couple. «C'est tout le contraire! Quand le ski s'arrête, le vélo commence et vice versa! Mais cela a l'avantage de nous permettre de nous soutenir mutuellement pendant la saison», explique Mathilde Gremaud, qui est depuis longtemps une grande fan de vélo.

Ainsi, la Suissesse a été la première à la féliciter lorsque son amie a remporté son deuxième titre mondial consécutif en août à Andorre. La Fribourgeoise apprécie de vivre les compétitions de Coupe du monde de manière plus détendue. «C'est tellement différent du ski pour moi, car je ne me mets pas de pression. Je prends du plaisir, c'est tout».

Des félicitations pour les championnats du monde en Engadine?

D'un point de vue sportif, la saison à venir sera placée sous le signe des Championnats du monde à domicile à Saint-Moritz. «Je dois veiller à avoir suffisamment d'énergie pour être au top de ma forme à ce moment-là». Si elle y parvient, il y a de bonnes chances pour que Mathilde Gremaud se fasse chaleureusement féliciter par sa partenaire pour célébrer son deuxième titre mondial consécutif.