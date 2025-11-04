Choc dans la plus haute ligue serbe: Mladen Zizovic, entraîneur de Radnicki 1923, s'est effondré pendant un match et est décédé peu après. Le match a été arrêté.

Mladen Zizovic, entraîneur de Radnicki 1923, est décédé lundi soir pendant un match de son équipe. Photo: Getty Images

Gian-Andri Baumgartner

La Super Liga serbe, la plus haute division du pays, a connu une tragédie lundi soir: pendant la première mi-temps du match entre Mladost Lucani et Radnicki 1923, l'entraîneur de Radnicki Mladen Zizovic (44 ans) s'est effondré alors que le score était de 2-0 pour son équipe. Le Bosniaque est décédé sur le chemin de l'hôpital.

L'annonce du décès est parvenue au stade Mladost peu avant la mi-temps, ce qui a entraîné l'arrêt immédiat du match.

Seulement le troisième match avec le nouveau club

Mladen Zizovic n'avait pris ses fonctions d'entraîneur de Radnicki que depuis une dizaine de jours. Auparavant, il a dirigé des équipes en Bosnie, en Arabie saoudite, en Macédoine du Nord et, plus récemment, à nouveau en Bosnie pour une saison au FK Borac Banja Luka, qui participait à la Conference League. Après une élimination précoce au niveau européen, il a été licencié en juillet de cette année.

Fin octobre, il s'est engagé avec Radnicki. Depuis, il a été sur la touche lors de deux matches de l'équipe de la ville de Kragujevac. Le troisième lui a été fatal.