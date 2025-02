1/7 31 janvier 1991: Chantal Bournissen remporte l'or au combiné des Mondiaux de Saalbach-Hinterglemm, à la surprise générale. Photo: imago images / WEREK INTERNATIONAL

Mathias Germann

Ce sourire, c'est elle. Joyeuse, naturelle, contagieuse. Elle est toujours la même aujourd'hui, près de 30 ans après sa retraite. «Pourquoi ne serais-je pas heureuse? Le soleil brille, je suis en bonne santé, j'aime mon métier de professeure et j'ai trois filles magnifiques», déclare Chantal Bournissen.

Nous rencontrons la Valaisanne de 57 ans quelques semaines avant le point culminant de la saison de ski, les championnats du monde à Saalbach (Autriche). «On va tout de suite manger quelque chose ici»», demande-t-elle. Une table est encore libre au Buffet de la Gare près de la gare de Sierre, Chantal Bournissen commande un tartare et des frites. «J'ai reçu plusieurs demandes d'interviews. Et je les ai toutes refusées. Tu sais, je vis au jour le jour, pas dans le passé. Ma carrière de skieuse est terminée depuis longtemps», dit-elle.

Mais justement: voilà Saalbach qui arrive. Il y a 34 ans, Chantal Bournissen, à qui l'on attribuait «le plus beau sourire du ski», est devenue championne du monde ici-même. Pas en descente, où elle était clairement la meilleure durant l'hiver 1990/91 et où elle a également remporté la coupe du monde de la discipline, mais en combiné. «Mon rêve était de remporter les Jeux olympiques. En descente, bien sûr. Mais la vie, ce n'est pas toujours comme on veut - je suis donc aussi tout à fait satisfaite d'une médaille d'or en combiné aux Championnats du monde», dit-elle.

Le calcul du combiné? Pour les mathématiciens

Les souvenirs de Chantal Bournissen de ce 25 janvier ne sont plus très frais. «Tu en sais plus que moi», dit-elle en riant. Pas étonnant: à l'époque, il y a plus de deux décennies, le combiné était une affaire compliquée. Il se déroulait selon un système de points. Chantal Bournissen a d'abord participé à la descente du combiné le 25 janvier. Six jours plus tard, deux manches de slalom ont suivi.

L'évaluation du classement était au moins aussi spéciale: Pour chaque manche, le rapport entre le temps de retard et le meilleur temps était multiplié par une constante. Ensuite, les résultats des manches étaient additionnés. Chantal Bournissen a gagné avec 26,45 points, devant l'Autrichienne Ingrid Stöckl (33,76 points) et Vreni Schneider (42,13 points). «J'étais repartie bredouille du super-G et de la descente et je ne comptais pas parmi les favorites. Mais je n'avais rien à perdre», a déclaré Chantal Bournissen.

La Valaisanne du Val d'Hérens a saisi sa chance et a également prouvé ses capacités avec les skis de slalom qui dépassaient de 24 centimètres sa propre taille (1,71 m). «Quand je suis arrivée chez moi à Evolène, il y avait un accueil énorme. Mais une star? Non, je ne l'ai jamais été, même après. Et très honnêtement, le globe de descente que j'ai remporté à la fin de l'hiver a une plus grande signification pour moi».

A 39 ans, Chantal Bournissen a rejoint les bancs de l'école

Pourtant, Chantal Bournissen n'aurait pas voulu manquer son expérience à Saalbach. «La médaille d'or est accrochée dans mon salon», raconte-t-elle. Après sa retraite en 1995 - elle avait 28 ans - elle a néanmoins fermé définitivement le chapitre du ski. Pourquoi?

«J'étais physiquement en forme et j'aurais peut-être pu obtenir encore quelques résultats, mais la flamme en moi ne brûlait plus». La Valaisanne, dont le père Camille était autrefois un célèbre alpiniste, n'est cependant pas tombée dans un trou.

Au contraire : elle avait déjà suivi des formations pendant sa carrière de skieuse - qu'elle a rapidement poursuivies après avoir donné naissance à trois filles et les avoir élevées. «Même à 39 ans, j'étais encore sur les bancs de l'école. Cela m'amusait». Aujourd'hui, Chantal Bournissen habite à Vex, en Valais, et est professeure à Sierre à la Haute école et à l'École supérieure de travail social.

«Bonjour, Chantal!»

Retour à l'actualité. Charmante, Chantale Bournissen pose à la fin de la rencontre devant le restaurant avec une photo de sa course aux Mondiaux de 1991. «Les gens s'étonnent de nous voir ici - personne ne me connaît plus», dit-elle.

Vraiment? Peu après, deux femmes âgées passent en criant: «Bonjour, Chantal!» Elle leur rend leur salut et sourit. «Certaines personnes âgées savent sans doute encore qui je suis».

Reste la question: comment va-t-elle suivre les Mondiaux à Saalbach? «En fait, je voulais y aller, mais ce n'est pas possible car je n'ai pas le temps. Néanmoins, je regarderai tout très attentivement à la télévision». En se remémorant quelques souvenirs, sans doute.