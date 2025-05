Camille Rast et Marco Odermatt raflent tous les trophées

Marco Pescio , Rebecca Spring et Stefan Bohrer

Qui ont été les grands gagnants de la Swiss-Ski Night, ce vendredi à Zurich? Près de 1000 personnes sont venus écouter la réponse lors de cette fête géante organisée après une saison extrêmement réussie pour skieuses et skieurs suisses.

Les deux grands vainqueurs

Le champion du monde de super-G et vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marco Odermatt a remporté la catégorie principale. Chez les femmes, c'est la championne du monde de slalom Camille Rast qui l'emporte. Tous deux parlent d'un «grand honneur». Et Marco Odermatt déclare «La course se resserre chaque année dans cette soirée!»

Marco Odermatt et Camille Rast. Photo: Stefan Bohrer

Code vestimentaire

Les personnes présentes ont été invitées à se présenter en noir, blanc ou rouge - toutes s'y conforment sagement. Même les stars du ski: Corinne Suter arrive en tailleur-pantalon noir avec un bonnet rouge, Michelle Gisin porte une longue robe rouge. Et Franjo von Allmen plaisante: «Le choix de la tenue n'a pas été difficile. J'ai simplement mis la même chose que l'année dernière». Costume noir, chemise blanche et nœud papillon rouge: «Cela me va mieux qu'une cravate!»

Le champion du monde de descente Franjo von Allmen porte du noir, du blanc et du rouge. Photo: Stefan Bohrer

Du ski l'hiver, du surf l'été

L'espoir du ski de fond Valerio Grond revient presque directement de vacances à Bali. Il les a passées entre autres avec l'as du biathlon Niklas Hartweg. Deux semaines de farniente sur l'île de Lombok. Avec une mission: surfer autant que possible. Qui a l'avantage en matière de surf? «Plutôt Niklas», répond Valerio Grond en riant.

Prix spécial

L'Outstanding Achievement Award est décerné à Niels Hintermann, qui s'est vu diagnostiquer un cancer des ganglions lymphatiques en octobre dernier et a dû subir une chimiothérapie. Le cancer a été vaincu - et il déclare: «Je vais très bien. J'ai déjà pu m'entraîner. Je savoure le fait de faire à nouveau partie de l'équipe et de pouvoir m'envoler demain avec l'équipe pour Majorque afin de m'entraîner physiquement». Niels Hintermann parle de «grands pas dans la bonne direction». Superbe nouvelle!

Niels Hintermann remporte l'Outstanding Achievement Award - et raconte ses progrès après avoir vaincu le cancer. Photo: Stefan Bohrer

Haute visite (de lutte)

Il a failli y arriver! Le roi de la lutte Jörg Abderhalden voulait se faufiler discrètement devant les journalistes sur le tapis rouge, avant d'être arrêté à la dernière seconde par un collaborateur de Swiss-Ski. «Ok, alors je m'arrête», plaisante-t-il, avant de se lever pour les photos.

Le roi de la lutte, Jörg Abderhalden, pose pour les caméras. Photo: Marco Pescio

Une soirée émotionnelle

Le spectacle, animé par Rainer Maria Salzgeber et Zoé Chastan, commence tristement. En l'honneur de la snowboardeuse cross Sophie Hediger, décédée en décembre à 26 ans dans une avalanche, une standing ovation est observée. Au lieu d'une minute de silence, les invités décident d'applaudir pendant plusieurs minutes, tandis que des images de Sophie Hediger sont projetées sur le grand écran. Des moments profondément touchants.

Moment d'émotion: de longues minutes d'applaudissements pour Sophie Hediger, décédée à 26 ans. Photo: Stefan Bohrer

Les autres récompenses

Le héros secret de l'hiver s'appelle Didi Waldspurger. Le directeur des courses de skicross remporte le Hidden Hero Award. Malorie Blanc (ski), James Pacal (biathlon) et Noémie Wiedmer (snowboardcross) sont récompensés en tant que meilleurs débutants. Et le Social Media Award revient au skieur Arnaud Boisset.