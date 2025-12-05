Sandro Zurbrügg confirme qu’il faudra compter avec lui cet hiver. À Zinal, le jeune prodige suisse signe le premier podium de sa carrière en Coupe d’Europe grâce à une remontée éclatante.

Sandro Zurbrügg (23 ans) est considéré comme un immense talent suisse en géant. Il l’a d’ailleurs prouvé il y a deux ans lors de ses débuts en Coupe du monde, lorsqu’il avait pris la 17e place sur la redoutable Face de Bellevarde à Val d’Isère (France).

Aujourd’hui, il fête une grande première en Coupe d’Europe. Pour la première fois, il monte sur le podium du deuxième échelon mondial. Et cela, à domicile. Lors du géant de Zinal (VS), il termine troisième. Seuls le vainqueur Eduard Hallberg – le Finlandais qui avait fini troisième du slalom de Levi – et l’Italien Tobias Kastlunger font mieux que lui. Point particulièrement impressionnant : à mi-course, Sandro Zurbrügg n’était encore que 11e. Puis, grâce à une deuxième manche très solide, il lance une énorme remontée et gagne huit places.

À ses côtés, trois autres Suisses se classent dans le top 15 : Fadri Janutin (11e), Reto Mächler (13e) et Dominic Ott (15e).