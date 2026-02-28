Les descendeurs suisses fêtent un triplé ce samedi à Garmisch-Partenkirchen. Ils complètent ainsi leur palmarès dans cette discipline. Et Marco Odermatt fête une première particulière.

Le triplé suisse en descente ce samedi est le dix-huitième de l'histoire

Stefan Meier et Ramona Bieri

Marco Odermatt remporte la descente de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, devant Alexis Monney et Stefan Rogentin. Il s'agit du dixième triplé suisse de l'histoire en descente, du dix-huitième au total, toutes disciplines confondues.

Cet hiver, il s'agit déjà du deuxième triplé. En décembre, Loïc Meillard avait triomphé dans le géant de Val d'Isère devant ses deux compatriotes Luca Aerni et Marco Odermatt.

Les triomphes suisses s'accumulent en Coupe du monde. Si l'on considère la saison dernière et la saison actuelle, il s'agit du cinquième triplé uniquement que pour cette période: deux en géant, trois en descente.

Pour Marco Odermatt, il s'agit cependant une première. Le Nidwaldien est certes déjà monté quatre fois sur le podium lors d'un triplé suisse, mais il n'avait jamais réussi à décrocher la première place avant ce samedi. Le triomphe de Garmisch-Partenkirchen a donc changé la donne pour lui.

2026

Descente de Garmisch-Partenkirchen

Marco Odermatt, Alexis Monney, Stefan Rogentin

2025

Géant de Val d'Isère

Loïc Meillard, Luca Aerni, Marco Odermatt



Géant de Hafjell

Loïc Meillard, Marco Odermatt, Thomas Tumler

Descente de Kvitfjell

Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Stefan Rogentin



Descente de Crans-Montana

Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Alexis Monney

2024

Super-G de Saalbach

Stefan Rogentin, Loïc Meillard, Arnaud Boisset

1996

Descente de Veysonnaz

Bruno Kernen, William Besse, Daniel Mahrer

1992

Super-G de Megève

Paul Accola, Martin Hangl, Franz Heinzer

Descente de Kitzbühel

Franz Heinzer, Daniel Mahrer, Xavier Gigandet

1987

Descente de Calgary

Peter Müller, Franz Heinzer, Daniel Mahrer



Descente d'Aspen

Pirmin Zurbriggen, Daniel Mahrer, Karl Alpiger

1986

Descente de Las Lenas

Peter Müller, Karl Alpiger, Franz Heinzer

1985

Combiné de Garmisch-Partenkirchen

Peter Müller, Peter Lüscher, Franz Heinzer

1983

Géant d'Adelboden

Pirmin Zurbriggen, Max Julen, Jacques Lüthy

1982

Combiné de Val d'Isère

Franz Heinzer, Peter Müller, Peter Lüscher

Super-G de Val d'Isère

Peter Müller, Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen

1975

Descente de Megève

Walter Vesti, Rene Berthod, Philippe Roux

1971

Descente de Saint-Moritz

!Walter Tresch, Bernhard Russi, Andreas Sprecher

