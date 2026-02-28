Marco Odermatt remporte la descente de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, devant Alexis Monney et Stefan Rogentin. Il s'agit du dixième triplé suisse de l'histoire en descente, du dix-huitième au total, toutes disciplines confondues.
Cet hiver, il s'agit déjà du deuxième triplé. En décembre, Loïc Meillard avait triomphé dans le géant de Val d'Isère devant ses deux compatriotes Luca Aerni et Marco Odermatt.
Les triomphes suisses s'accumulent en Coupe du monde. Si l'on considère la saison dernière et la saison actuelle, il s'agit du cinquième triplé uniquement que pour cette période: deux en géant, trois en descente.
Pour Marco Odermatt, il s'agit cependant une première. Le Nidwaldien est certes déjà monté quatre fois sur le podium lors d'un triplé suisse, mais il n'avait jamais réussi à décrocher la première place avant ce samedi. Le triomphe de Garmisch-Partenkirchen a donc changé la donne pour lui.
2026
Descente de Garmisch-Partenkirchen
Marco Odermatt, Alexis Monney, Stefan Rogentin
2025
Géant de Val d'Isère
Loïc Meillard, Luca Aerni, Marco Odermatt
Géant de Hafjell
Loïc Meillard, Marco Odermatt, Thomas Tumler
Descente de Kvitfjell
Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Stefan Rogentin
Descente de Crans-Montana
Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Alexis Monney
2024
Super-G de Saalbach
Stefan Rogentin, Loïc Meillard, Arnaud Boisset
1996
Descente de Veysonnaz
Bruno Kernen, William Besse, Daniel Mahrer
1992
Super-G de Megève
Paul Accola, Martin Hangl, Franz Heinzer
Descente de Kitzbühel
Franz Heinzer, Daniel Mahrer, Xavier Gigandet
1987
Descente de Calgary
Peter Müller, Franz Heinzer, Daniel Mahrer
Descente d'Aspen
Pirmin Zurbriggen, Daniel Mahrer, Karl Alpiger
1986
Descente de Las Lenas
Peter Müller, Karl Alpiger, Franz Heinzer
1985
Combiné de Garmisch-Partenkirchen
Peter Müller, Peter Lüscher, Franz Heinzer
1983
Géant d'Adelboden
Pirmin Zurbriggen, Max Julen, Jacques Lüthy
1982
Combiné de Val d'Isère
Franz Heinzer, Peter Müller, Peter Lüscher
Super-G de Val d'Isère
Peter Müller, Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen
1975
Descente de Megève
Walter Vesti, Rene Berthod, Philippe Roux
1971
Descente de Saint-Moritz
!Walter Tresch, Bernhard Russi, Andreas Sprecher