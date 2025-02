Treize médailles, dont cinq en or: Swiss Ski a (presque) fait un carton plein à Saalbach. Il n'y a qu'à Crans-Montana, en 1987, que la Suisse a été encore plus forte.

1/5 Les Mondiaux 2025 à Saalbach sont entrés dans l'histoire du ski suisse. Photo: Sven Thomann

Cédric Heeb et Stefan Meier

Loïc Meillard, Marco Odermatt, Camille Rast et toutes les Suissesses et les Suisses ont réalisé un exploit historique lors des 48e Championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm (Autriche): pour la première fois depuis 1989, la Suisse a remporté le tableau des médailles pour la deuxième fois d'affilée. Il y a deux ans, à Courchevel/Méribel (France), la Suisse l'avait emporté grâce à Marco Odermatt (2x l'or), Jasmine Flury (1x l'or), Loïc Meillard (1x l'argent), Corinne Suter (1x le bronze) et Wendy Holdener (2x l'argent). Cette fois, la Suisse a même remporté 13 médailles (5 or, 5 argent, 3 bronze)!

Il y a 36 ans, les cracks du ski suisse avaient remporté 11 médailles à Vail (Etats-Unis), et même 14 deux ans plus tôt à Crans-Montana. Avec les victoires au classement général des Mondiaux de 1982 à Schladming (Autriche) et de ceux de 1985 à Bormio (Italie), la Suisse a même été quatre fois de suite la meilleure dans les années 80.

Les Mondiaux de Crans-Montana en 1987 restent à ce jour les championnats du monde les plus réussis du point de vue suisse. Saalbach se classe toutefois à la deuxième place. Jamais la Suisse n'avait remporté cinq médailles d'or depuis 1987.

La Suisse grignote donc inévitablement du terrain dans le tableau éternel des médailles. Il nous manque cependant 26 médailles d'or pour atteindre la première place occupée par les Autrichiens, qui ont remporté 316 médailles au total. Si l'on considère le nombre total de médailles, il nous en manque presque 100 pour rivaliser.

Si l'on considère l'entier des tableaux des médailles des 47 Championnats du monde depuis 1931, les Autrichiens ont triomphé 19 fois, la Suisse 14 fois, en comptant Saalbach. L'avance sur les Français est de huit victoires au total.