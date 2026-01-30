La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six concurrentes seulement. Sixième à s'élancer, Lindsey Vonn a chuté lourdement.

ATS Agence télégraphique suisse

Incroyable hécatombe à Crans-Montana! La descente dame a dû être annulée après le passage de six concurrentes seulement. Trois d'entre elles avaient en effet chuté et la visibilité était compliquée. Même la reine Lindsey Vonn n'est pas arrivée au bout et c'est après son passage que la FIS a décidé de mettre un terme à cette première course du week-end dans la station valaisanne.

La course a été interrompue une première fois pendant une demi-heure après la chute de Nina Ortlieb. Lindsey Vonn est tombée dans le même passage, restant assise dans les filets de protection pendant de longues minutes. Mais l'Américaine est descendue sur ses skis.



Après une nouvelle interruption, les chutes de neige ont redoublé, rendant la visibilité nettement moins bonne. La décision d'annuler la première des trois courses programmées à Crans-Montana a finalement été prise peu avant 11h.