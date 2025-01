1/4 Dimanche, un drone s'est écrasé dans le géant d'Adelboden. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Une grosse seconde de frayeur pendant la première manche à Adelboden! Le drone utilisé par la SRF, qui a permis de réaliser des images spectaculaires, a soudain échappé à tout contrôle et s'est écrasé dans la neige quelques mètres derrière l'Allemand Jonas Stockinger, alors que le skieur de 25 ans était en train de skier.



Selon la SRF, la cause de la chute est pour l'instant inconnue. «Il n'y a cependant à aucun moment eu de danger pour le skieur ou d'autres personnes. Aucune personne n'a été blessée», précise la chaîne à la demande de Blick. L'enquête sur ce cas se poursuit. «Nous verrons si le drone est cassé».



La scène a réveillé des souvenirs du slalom de Madonna di Campiglio en 2015, où un drone s'était écrasé et avait manqué de peu Marcel Hirscher. Il est toutefois difficile de faire des comparaisons avec l'époque, car les drones modernes sont aujourd'hui beaucoup plus petits et plus légers qu'à l'époque - et donc beaucoup moins dangereux.

Le skieur ne remarque rien

Un incident s'est également produit lors du dernier saut de la Tournée des Quatre Tremplins, le jour des Rois, à Bischofshofen: lors de la première manche, un drone est tombé dans la zone d'arrivée Heureusement, personne n'a été blessé. Il est clair que les prises de vue par drone sont devenues incontournables dans le sport, les images qu'ils fournissent étant impressionnantes.

C'est également l'avis des Allemands concernés à Adelboden. Le directeur Fédération de ski alpin, Wolfgang Maier, déclare: «Il n'y a jamais eu de danger pour Jonas. Et c'est pourquoi cela n'a pas été un sujet de discussion pour nous». Jonas Stockinger n'a d'ailleurs rien remarqué de l'incident et a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde jusqu'à présent, avec une 18e place.