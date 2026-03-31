Alexis Monney prolonge son contrat avec Stöckli

Existe-t-il un partenariat plus évident que celui entre Alexis Monney et Stöckli? Coéquipier de Marco Odermatt en équipe de Suisse, mais aussi grâce à leur fabricant de skis, le Fribourgeois est désormais lié à Stöckli jusqu'en 2030.

L'histoire d'amour se poursuit entre Alexis Monney et Stöckli. Le skieur fribourgeois a prolongé avant terme son contrat avec le fabricant suisse pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’à la fin de la saison 2029/30. Une décision logique au vu d’une collaboration construite sur la durée, la confiance et une vision commune de la performance.

Fidèle parmi les fidèles, Alexis Monney évolue sur des skis Stöckli depuis… l’âge d’un an. Une relation presque instinctive, initiée par son père et devenue au fil du temps un véritable partenariat de haut niveau. Et les résultats suivent. Ces dernières saisons, le Fribourgeois s’est installé parmi les références mondiales des disciplines de vitesse.

L’hiver 2025 a marqué un tournant. Aux Mondiaux de Saalbach, il a décroché l’argent en combiné alpin par équipe et le bronze en descente. Sur le circuit de Coupe du monde, il a signé sa première victoire en descente à Bormio, à laquelle s’ajoutent six podiums supplémentaires. Une progression constante qui le rapproche un peu plus de l’élite absolue.

«Je skie sur cette marque depuis mon enfance»

Dans ce contexte, la prolongation allait de soi. «Pour moi, il a toujours été clair que je souhaitais rester chez Stöckli. Je skie sur cette marque depuis mon enfance et je connais l’équipe et le matériel comme ma poche. Cette confiance est essentielle en compétition. Et les échanges avec Marco Odermatt sont aussi très précieux. Cette synergie me donne l’assurance nécessaire pour performer régulièrement au plus haut niveau», confie Monney.

Du côté de Stöckli, la satisfaction est tout aussi grande. «Alexis Monney a connu une progression impressionnante ces deux dernières années et s’est imposé parmi l’élite mondiale. Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat qui fonctionne à merveille. Nous sommes convaincus que nous accomplirons encore de grandes choses ensemble», souligne le directeur général Marc Gläser.

Une prolongation dans la continuité pour Alexis Monney, qui confirme son statut de valeur sûre du ski suisse… et son attachement à une marque avec laquelle tout a commencé.



