La skieuse Rosina Schneeberger annonce sa retraite à 30 ans

1/5 Rosina Schneeberger ne dévalera plus les pistes de la Coupe du monde.

Ramona Bieri

«Ce fut une descente infernale, tant de hauts et de bas et de blessures qui me font dire maintenant que je ne suis plus prête à prendre tous les risques». C'est par ces mots que Rosina Schneeberger annonce sur Instagram sa retraite de skieuse. À 30 ans, l'Autrichienne tire un trait sur sa carrière.

Elle n'a peut-être pas réalisé tout ce dont elle rêvait, «mais je suis vraiment fière et reconnaissante pour toutes ces années de travail acharné, de combats, de comebacks et pour ne pas avoir abandonné», écrit-elle encore.

Rosina Schneeberger a fêté son plus grand succès en 2014, lorsqu'elle a remporté le bronze en super-g aux Championnats du monde juniors derrière la gagnante Corinne Suter et Stéphanie Venier. En Coupe du monde, elle n'a pas réussi à percer. Elle ne compte que 49 participations et son meilleur résultat est une 9e place en combiné, qu'elle a obtenue en 2016. Les blessures ont régulièrement freiné Schneeberger. Ainsi, en 2021, elle a chuté lourdement lors du super-G de Val di Fassa (Italie) et s'est fracturé le tibia et le péroné.

Un food truck plutôt que des skis

Malgré tous ces revers, la décision n'a pas été facile à prendre pour elle, «car le ski a été une partie importante de ma vie, qui m'a apporté des expériences inoubliables, des amitiés précieuses et des succès».

Il suffit de regarder les commentaires sous son post pour s'en rendre compte. De nombreuses coéquipières lui font leurs adieux et lui souhaitent le meilleur pour l'avenir. «Merci pour les moments cool passés ensemble. Je suis très fière de toi», écrit par exemple la vice-championne du monde de descente Nina Ortlieb.

Quant à savoir comment elle passera son premier hiver en tant que skieuse retraitée, Rosina Schneeberger a déjà une idée. «J'aimerais tenir un food truck avec ma sœur sur notre domaine skiable de Mayrhofen», déclare-t-elle dans le communiqué de presse de Ski Austria.