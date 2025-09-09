L’ancien champion olympique de slalom (2010) a mis un terme à sa carrière en mars dernier. Quelques mois plus tard, il annonçait la naissance de son premier enfant. Aujourd’hui, une nouvelle joie familiale se profile.

Et hop! Photo: AFP

Giuliano Razzoli (40 ans) n’a pas eu le temps de s’ennuyer depuis la fin de sa carrière sportive. Après 155 slaloms en Coupe du monde (2 victoires, 11 podiums au total), l’Italien a rangé ses skis en mars 2024. Peu après, il découvrait les joies de la paternité.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et voilà que la famille s’agrandit encore: comme il l’a révélé sur Instagram, son épouse Elisa est de nouveau enceinte. Une évidence sur la photo publiée par le couple, que Giuliano Razzoli accompagne d’un commentaire plein de tendresse: «Il n’y a pas grand-chose à ajouter, ce magnifique ventre se voit très bien.» Reste une question: quand le petit Emanuele deviendra-t-il grand frère?