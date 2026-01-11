La skieuse suisse a annoncé sa retraite dimanche. Cette spécialiste du géant a subi plusieurs ruptures des ligaments croisés au cours de sa carrière.

Carlo Steiner et Mathias Germann

«Tu fais encore du ski? C’est la question que l’on me pose le plus souvent ces derniers temps. Et pour être honnête, je n’ai pas encore de réponse claire», écrivait Andrea Ellenberger (32 ans) en mai dernier sur Instagram. Aujourd’hui, la Nidwaldienne a trouvé sa réponse: elle met un terme à sa carrière de sportive professionnelle.

«Merci le ski de compétition – pour tout. Un nouveau chapitre commence maintenant»: c’est sous ce titre qu’elle a adressé une lettre d’adieu à ses amies et amis, à ses sponsors, partenaires et compagnons de route.

La décision est directement liée à une longue série de blessures qui ont jalonné sa carrière. En décembre 2024, Ellenberger s’était fracturé la jambe droite lors d’une chute à l’entraînement et n’a plus pu disputer la moindre course depuis. À cela s’est ajoutée une rupture du ligament croisé sur l’autre genou – la quatrième de sa carrière – ainsi qu’une lésion du ménisque, comme elle l’a récemment annoncé. La plaque métallique et le clou intramédullaire posés pour stabiliser la fracture du tibia et du péroné seront prochainement retirés. Lors de cette intervention, le genou gauche sera également opéré.

«Le rêve d’un retour s’est éloigné»

Cette nouvelle blessure grave lui a fait prendre conscience qu’un retour à la compétition n’aurait pas été réaliste avant au mieux la saison suivante. «Le rêve d’une nouvelle participation aux Jeux olympiques de Cortina et d’un retour en Coupe du monde s’est éloigné», écrit-elle.

Même si la décision n’a pas été facile, Andrea Ellenberger est convaincue d’avoir choisi le bon moment. «Rationnellement, j’ai assez vite accepté l’idée de me retirer. Mais mon cœur d’athlète a eu besoin de plus de temps. J’ai pris cette décision non pas par déception ou par douleur, mais par lucidité intérieure», explique-t-elle.

Dans son message d’adieu publié sur Instagram, elle remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue tout au long de sa carrière, en citant explicitement ses deux parents. Le décès de son père Manfred, en 2022, l’avait profondément marquée.

Une reconversion déjà bien engagée

Andrea Ellenberger – Epp-Ellenberger depuis son mariage l’été dernier – a pris le départ de 54 courses de Coupe du monde, en slalom géant et en slalom parallèle. Ses meilleurs résultats individuels restent deux onzièmes places, à Sölden (2019) et Kronplatz (2020). Aux Championnats du monde 2019 à Åre (Suède), elle s’était classée 10e. Elle a remporté sa seule victoire en Coupe du monde lors de l’épreuve par équipes de la finale 2022 à Courchevel/Méribel, et avait déjà décroché l’or mondial par équipes en 2019 en tant que remplaçante, derrière Wendy Holdener et Aline Danioth.

Sur le plan professionnel, ses projets sont encore en construction. Titulaire d’un master en psychologie, Ellenberger suit actuellement une formation complémentaire avec une spécialisation en psychologie du sport. Elle acquiert parallèlement une première expérience pratique à l’école secondaire de sport d’Engelberg. En parallèle, elle travaille également comme pédagogue curative au niveau primaire dans sa commune natale de Hergiswil, dans le canton de Nidwald.

Un nouveau départ, cette fois loin des piquets.