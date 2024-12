Justin Murisier ne parvient pas à enchaîner! Brillant vainqueur de la descente de Beaver Creek vendredi, le Valaisan ne finit que 17e du super-G samedi. Il sait à quoi cela est dû. Et parle de son processus d'apprentissage.

1/6 Justin Murisier 17e du super-G Photo: Sven Thomann

Avec Marco Odermatt, Gino Caviezel, septième, est le seul Suisse à se classer dans le top 15 du premier super-G de Coupe du monde de cet hiver. Justin Murisier, qui a remporté la veille de manière sensationnelle sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente, a dû se contenter de la 17e place, dans le même temps que le top talent fribourgeois Alexis Monney.

«Pour moi, c'est un processus d'apprentissage. Il n'est pas si facile de contrôler ses émotions après un grand succès. C'est pourquoi j'aurais préféré avoir deux jours de congé après ma victoire pour savourer ce succès», admet le Valaisan. Mais Justin Murisier n'a pas pu se réjouir du doublé suisse en descente, lui qui a devancé Marco Odermatt.

«Après la course, nous étions occupés à faire des contrôles antidopage jusqu'à 15h. C'est pourquoi nous n'avons pu trinquer à cette journée particulière qu'avec une bière». Il n'est donc pas étonnant que le début du super-G de Justin Murisier n'ait pas été enthousiasmant. «Je suis très mal entré dans cette course, je me suis laissé influencer au début par les nombreux abandons. Je n'ai vraiment commencé à bien skier qu'à partir du troisième secteur».

Arnaud Boisset s'en tire à bon compte

Des nouvelles réjouissantes ont été données par Arnaud Boisset, qui, comme Justin Murisier, court pour le ski-club de Bagnes. Le skieur de 26 ans s'en est relativement bien sorti lors de sa violente collision en descente vendredi, avec une commotion cérébrale et des contusions au visage et à l'épaule.

«Je me sens bien, compte tenu des circonstances. J'ai simplement besoin de repos», a déclaré depuis son lit d'hôpital celui qui a terminé troisième de l'avant-dernier Super-G de Coupe du monde à Saalbach.