Mathias Germann et Ramona Bieri

Que faut-il retenir de ce week-end de ski à Killington? Un triomphe suisse, bien sûr! Mais il s'est passé bien d'autres choses dignes d'intérêt aux Etats-Unis entre samedi et dimanche.

La Suisse à nouveau numéro 1

Camille Rast devant Wendy Holdener: ce n'est pas seulement le premier doublé suisse en slalom depuis Sonja Nef et Marlies Oester il y a 28 ans. Non, avec les 5e (Mélanie Meillard), 15e (Aline Höpli) et 19e (Michelle Gisin) places, c'est aussi la plus grosse récolte de points en slalom pour une équipe suisse depuis le début du millénaire! Swiss-Ski compte 253 points, ce qui lui permet de monter pour la première fois cette saison sur le trône du classement par nations. Le top 3 (hommes et femmes)? 1. la Suisse (921), 2. la Norvège (741), 3. les États-Unis (604).

Des femmes fortes en slalom: Camille Rast (à gauche) et Mélanie Meillard. Photo: keystone-sda.ch

Marco Kohler de retour après le cauchemar de Wengen

Swiss-Ski a dévoilé la sélection pour les courses masculines de Beaver Creek du week-end prochain - elle comprend 17 coureurs au total. Il est particulièrement réjouissant de constater que Marco Kohler (27 ans) en fait partie. Le descendeur, qui a souffert de nombreuses blessures, pourrait ainsi faire son retour en Coupe du monde après s'être déchiré le ligament croisé du genou droit lors d'une grave chute au Lauberhorn en janvier 2024. Il s'agissait de la deuxième blessure grave de Marco Kohler après une lésion totale du genou gauche survenue en janvier 2020. Au cours des semaines précédant cette nouvelle blessure, il avait obtenu ses premiers résultats dans le top 10 en Coupe du monde.

Marco Kohler est de retour après sa déchirure des ligaments croisés. Photo: Sven Thomann

Un accident de voiture empêche le retour de Dasha Romanov

La jeune Américaine Dasha Romanov (21 ans) aurait pu participer pour la deuxième fois de sa carrière à une course de Coupe du monde à domicile. Mais Killington ne lui porte tout simplement pas chance. L'année dernière, de fortes douleurs dorsales ont contrarié ses plans la nuit précédant la course. Elle a certes participé à la reconnaissance, mais elle ne pouvait plus bouger par la suite. Elle a même eu besoin d'aide pour enlever ses chaussures de ski. Une hernie discale l'a empêchée de participer au reste de la saison. Elle voulait maintenant faire son retour au même endroit. Et une fois de plus, cela n'a pas fonctionné. Sur le chemin de Killington, Dasha Romanov est impliquée dans un accident de voiture. «Nous avons eu beaucoup de chance et tout le monde va bien», déclare-t-elle sur Instagram, «mais une commotion cérébrale et un coup du lapin impliquent que je ne pourrai pas participer aux courses pendant un certain temps». Ainsi, sa troisième participation à la Coupe du monde - elle a participé aux deux slaloms de Levi (Finlande) l'année dernière - devra attendre.

La blessure de Mikaela Shiffrin ne peut pas être guérie

Combien de temps sera-t-elle absente? Il est encore impossible d'estimer quand Mikaela Shiffrin pourra revenir sur les pistes après sa violente sortie de piste de samedi. Rien n'est déchiré ou cassé, mais elle a une blessure au ventre qui ne peut apparemment pas être guérie en raison du risque d'infection. De plus, elle souffre d'un «grave traumatisme musculaire», écrit la fédération américaine. Dimanche soir, Mikaela Shiffrin déclare à NBC: «Il y a un trou qui traverse le muscle abdominal. Nous ne savons pas comment cela s'est produit». Pour l'instant, elle est très limitée dans ses mouvements. «Malheureusement, je ne pourrai probablement pas prendre le départ à Beaver Creek». Les prochaines courses féminines sont au programme de la station de ski américaine, avec une descente et un super-G les 14 et 15 décembre.

Mikaela Shiffrin ne sait pas comment elle s'est blessée. Photo: AFP

Le retour!

«Devinez qui est de retour?», écrit Valérie Grenier (28 ans) sur Instagram jeudi. La Canadienne fait son retour en slalom géant. Et ce, presque dix mois jour pour jour après sa terrible chute lors du super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie). Le diagnostic de l'époque: bras gauche cassé ainsi que déchirure du ligament croisé, ligament interne déchiré et ménisque blessé au genou droit. «Je vais remettre les gaz et je suis impatiente», promet-elle. Et en effet, elle ne devra pas attendre longtemps. Car Valérie Grenier peut ouvrir la course avec le dossard 1. A mi-parcours, elle est douzième et finit neuvième. Un retour réussi.

Valérie Grenier est de retour sur les pistes. Photo: AFP

L'équipe américaine: des lionnes le samedi, des chatons le dimanche

Les fans de ski américains ne se contentent pas de soutenir leurs athlètes pendant le slalom géant, ils encouragent aussi bruyamment toutes les skieuses. Mais c'est leur propre équipe qui leur procure une joie particulière - même si la chute de Mikaela Shiffrin a provoqué un moment de frayeur. Au total, cinq Américaines participent à la deuxième manche. Parmi elles, Elisabeth Bocock. La jeune femme de 19 ans ne participe qu'à sa sixième course de Coupe du monde et s'est hissée à la 8e place de la première manche avec le numéro de départ 47. Elle ne peut certes pas défendre cette place, mais elle obtient ses premiers points de Coupe du monde en se classant 23e. Avec Paula Moltzan (30e) et Nina O'Brien (27e), deux de ses coéquipières se classent dans le top 6 et réalisent leurs meilleurs résultats en carrière. Katie Hensien, 13e, complète le bon résultat américain en slalom géant malgré l'absence de Shiffrin. Et le dimanche? Le vent tourne et aucune n'arrive à marquer des points. Tout peut aller si vite.

En slalom géant, Paula Moltzan fête son meilleur résultat. En slalom, elle est éliminée lors de la 2e manche. Photo: AFP

Le prix spécial

Clarisse Breche (23 ans) a deux raisons de se réjouir. Grâce à sa 16e place lors de son sixième slalom géant de Coupe du monde, la spécialiste française de la technique marque ses premiers points dans cette discipline. Ce succès est accompagné d'un prix spécial. Clarisse Breche recevra le Bibbo Award de l'équipe de ski américaine. La gagnante est déterminée selon la formule suivante: Numéro de départ moins classement égal au chiffre Bibbo. Le chiffre le plus élevé gagne. Comme Calrisse Breche porte le numéro de dossard 62, elle est la gagnante. Elle reçoit un chèque de 5000 dollars américains. Dimanche, c'est une Suissesse qui a failli le remporter. Aline Höpli (23 ans), 15e avec le numéro de dossard 55, a obtenu ses premiers points en Coupe du monde. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour le Bibbo Award. Celui-ci a été attribué à l'Italienne Giorgia Collomb (18 ans), qui s'est classée 16e avec le numéro de dossard 59.

Clarisse Breche peut se réjouir de recevoir 5000 dollars. Photo: Getty Images