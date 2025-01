Mathias Germann et Marcel W. Perren

Que s'est-il passé ce week-end à Sankt-Anton et Adelboden? Plein d'histoires plus ou moins folles!

Marco Odermatt n'a pas égalé Ingemar Stenmark, il l'a battu!

Marco Odermatt égale le record d'Ingermar Stenmark au Chuenisbärgli - cette phrase a été lue sur de très nombreux portails médiatiques après la quatrième victoire consécutive du Nidwaldien à Adelboden. Mais la réalité est encore plus spectaculaire puisqu'«Odi» a en réalité battu le record du Suédois! Le roi du géant et du slalom de Tärnaby a certes lui aussi remporté quatre fois de suite le slalom géant d'Adelboden entre 1979 et 1982. Mais le 16 janvier 1979, Ingemar Stenmark n'a pas remporté son triomphe au Chuenisbärgli, mais à la Tschentenalp.

Marco Odermatt s'est imposé pour la quatrième fois de suite à Adelboden. Photo: keystone-sda.ch

Le héros de la natation interviewe le héros du ski

La télévision tessinoise RSI a eu une idée très particulière pendant la retransmission d'Adelboden - la superstar de la natation Noè Ponti a été engagée pour interviewer le vainqueur Marco Odermatt. A la grande joie de celui-ci: «C'est bien que tu sois là, cher Noè. Enfin, tu vois de la vraie eau. Pas l'eau douce, mais l'eau blanche et dure...».

Henrik Kristoffersen se déchaîne

Après le cinquième géant de cet hiver de Coupe du monde, les Norvégiens ne sont pas vraiment d'humeur à plaisanter. Après une première manche prometteuse, ils vivent un énorme désastre en finale: Henrik Kristoffersen, qui avait terminé deuxième à mi-course, est éliminé, tout comme Atle Lie McGrath (quatrième en première manche) et le vainqueur de Sölden, Alexander Steen Olsen. Henrik Kristoffersen envoie ensuite un méchant message Whatsapp au directeur de course de la FIS, Markus Waldner. Contenu: «Le tracé de la deuxième manche était une honte!» Le champion du monde en titre de slalom estime que l'Autrichien Martin Kroisleitner, tiré au sort pour définir le parcours de la manche finale, a créé un parcours beaucoup trop rapide compte tenu des conditions de luminosité.

Henrik Kristoffersen était de mauvaise humeur. Photo: keystone-sda.ch

Manuel Feller lutte contre les «cafards»

Manuel Feller n'était pas non plus heureux! Le Tyrolien, qui a remporté le petit globe de slalom l'hiver dernier, a dû faire face à une tempête parce qu'il avait mis en ligne, avant les courses d'Adelboden, une vidéo avec son interprétation très particulière de la chanson Vogellisi. De nombreux internautes ont très peu poliment attiré l'attention de Manuel Feller en lui disant qu'il ferait mieux de se concentrer sur le ski. «Les méchants sortent à nouveau de leurs trous, comme des cafards», couine Manuel Feller dans une interview avec la radio hit Ö3. Après les résultats du week-end dernier, le hippie du ski risque d'essuyer encore plus de critiques. En slalom, le skieur de 32 ans a été éliminé après avoir mené à mi-parcours, et en slalom géant, il a dû se contenter de la 15e place. Manuel Feller n'a donc toujours pas décroché de place sur le podium cette saison.

Les choses ne vont pas bien pour Manuel Feller. Photo: keystone-sda.ch

Ramon Zenhäusern ne trouve pas d'excuse

Le bilan intermédiaire de la saison de Ramon Zenhäusern est pour le moins décevant. Le spécialiste du slalom a échoué à Adelboden, restant ainsi sans point en Coupe du monde pour la quatrième fois consécutive. «L'hiver dernier, je pouvais encore justifier mes performances médiocres par des problèmes de dos, mais maintenant, je n'ai plus d'excuses. Physiquement, je me sens très bien», admet le géant de deux mètres, qui compte six victoires en Coupe du monde à son palmarès.

«À l'entraînement, Ramon est très performant, mais en compétition, il est complètement bloqué , analyse Thierry Menet, co-entraîneur de Swiss-Ski. De son côté, Felix Neureuther, le pape du slalom allemand, apporte son éclairage: «Ramon ne parvient pas à trouver la bonne position sur les skis. Et avec ses mensurations impressionnantes, une mauvaise posture a des conséquences bien plus dévastatrices que pour un athlète de 1,80 mètre. Actuellement, il skie constamment avec les fesses trop basses.»

Cependant, Felix Neureuther reste optimiste: «Lors de la saison 2021/22, Ramon avait déjà traversé une période difficile, mais il est revenu en force la saison suivante, remportant à nouveau des courses. Je suis convaincu qu'il est capable de faire un tel retour encore une fois.»

Ramon Zenhäusern n'est pas au mieux. Photo: keystone-sda.ch

Maman Tami en colère

Tamara Tippler est la seule maman dans le monde du ski, mais cela ne lui vaut aucun traitement de faveur – du moins pas sur le plan sportif. Après avoir signé le 37e temps intermédiaire lors du seul entraînement de jeudi, l'Autrichienne de 33 ans a été renvoyée chez elle dès le lendemain par Roland Assinger, l'entraîneur en chef de la Fédération autrichienne. Il préfère miser sur des skieuses plus jeunes. «Nadine Fest et Magdalena Egger sont en meilleure forme», explique-t-il. Tamara Tippler serait repartie furieuse. La question reste ouverte: quand «Tami» fera-t-elle ses débuts en Coupe du monde en tant que maman? Sa prochaine chance pourrait bien venir à Cortina.

Tamara Tippler, maman écartée! Photo: keystone-sda.ch

90'000 billets déjà vendus à Saalbach

Ceux qui souhaitent se rendre aux Championnats du monde de Saalbach (Autriche) en février devraient lentement mais sûrement se procurer leur billet. Il reste certes des tickets pour chaque jour de course, mais certains secteurs sont déjà vendus. Le chef de projet Florian Phleps a une astuce: «Le nouveau combiné par équipe de la deuxième semaine est une compétition sous-estimée. Tu peux y voir plusieurs stars en deux courses. Quand je pense que Marco Odermatt et Loïc Meillard pourraient former un combo... On n'a encore jamais vu ça». Marco Odermatt est un bon incitateur: son fan-club serait le tout premier à avoir demandé des billets. 400 personnes se sont inscrites. «Nous ressentons un grand engouement pour Odi», déclare Florian Phleps. Au total, 90'000 des 150'000 billets ont été vendus.

Les fans de Marco Odermatt ont déjà acheté des billets pour les championnats du monde. Photo: Sven Thomann

La sensation suisse de la vitesse est une adepte du téléphone portable

Malorie Blanc (21 ans) est la grande surprise helvétique à Sankt-Anton. Pour sa première descente de Coupe du monde, la Valaisanne s'est classée deuxième, puis neuvième en super-G. Combien de messages Whatsapp a-t-elle reçus au cours des dernières vingt-quatre heures? «Beaucoup, beaucoup», répond-elle en riant. «Mais je ne suis pas du genre à utiliser mon téléphone portable, je ne les ai même pas regardés. Un jour, je prendrai le temps de répondre». Et ajoute aussitôt: «Mais pas trop».

Un avantage pour l'Autriche grâce à un entraînement secret?

En plus de Cornelia Hütter, Stephanie Venier se révèle de plus en plus comme le deuxième as de la vitesse de l'équipe autrichienne. Dimanche, «Tante Gucci», comme on la surnomme en raison de ses affinités avec la mode, a terminé deuxième. «Cela fait vraiment du bien», dit-elle. Cornelia Hütter et Stephanie Venier vont-elles frapper fort aux championnats du monde en février? Ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'elles se sont entraînées la semaine dernière sur la partie inférieure du parcours de Saalbach - la piste est différente de celle de la finale de la Coupe du monde en mars dernier et a été fermée au public pour l'occasion. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Il n'y a d'avantage à domicile que si l'on en profite...

Stéphanie Venier est en feu! Photo: AFP

Quand Mikaela Shiffrin sera-t-elle de retour?

La date du retour de la star du ski Mikaela Shiffrin n'est toujours pas connue. Près de sept semaines après sa grave chute à Killington (Etats-Unis) et l'opération du ventre qui s'en est suivie, elle a suivi un léger entraînement sur neige. Le super-G de Cortina (Italie) de dimanche prochain aurait dû figurer à son programme initial, mais Mikaela Shiffrin ne le disputera pas. Quand la reine du ski réapparaîtra-t-elle en Coupe du monde? Son manager Kilian Albrecht à Blick: «Tout dépendra de la manière dont les choses se dérouleront dès qu'elle reprendra l'entraînement de manière intense - et de la réaction de votre corps».

La date du retour de Mikaela Shiffrin n'a pas encore été fixée. Photo: AFP