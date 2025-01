Wengen et Cortina! Un week-end magnifique vient de se terminer dans le monde du ski. Marco Odermatt sera bientôt une star de cinéma, la récompense de Lindsey Vonn, et une bouteille de rouge: voici les grandes et petites histoires du week-end.

Mathias Germann et Marcel W. Perren

Les femmes à Cortina, les hommes à Wengen... et du spectacle partout! Retrouvez les grandes et les petites histoires de ce beau week-end de ski.

Marco Odermatt devient une star de cinéma

A partir d'octobre prochain, Marco Odermatt fera sensation sur le grand écran. Le réalisateur autrichien Gerald Salmina tourne en effet actuellement le film «Downhill Skiers». «Odermatt sera le pivot de ce documentaire», raconte le réalisateur, qui veut montrer avec ce film «ce qui motive exactement ces sportifs et comment les meilleurs parviennent à dépasser constamment les limites». Outre Marco Odermatt, un autre Suisse, Justin Murisier, triomphateur à Beaver Creek, jouera un grand rôle dans ce film. Gerald Salmina, qui avait déjà dirigé le film de Kitzbühel «One Hell of a Ride» en 2014, a cependant perdu deux acteurs importants en cours de tournage: «Lorsque nous avons commencé à tourner il y a deux ans, nous nous sommes aussi beaucoup concentrés sur Aleksander Aamodt Kilde et Cyprien Sarrazin. Malheureusement, tous deux se sont gravement blessés entre-temps».

Marco Odermatt est désormais une star de cinéma. Photo: keystone-sda.ch

Marco Odermatt est crédité de 100 victoires en Coupe du monde

Après avoir remporté son 43e triomphe en Coupe du monde lors de la descente du Lauberhorn, le Nidwaldien compte exactement la moitié du nombre de victoires du recordman du monde suédois Ingemar Stenmark. «Mais je peux très bien m'imaginer qu'Odermatt franchira un jour le cap des 86 victoires», déclare le pape du ski allemand Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde). «Marco est déjà l'un des plus grands skieurs de tous les temps. Et comme il est au top dans trois disciplines, contrairement à Stenmark, spécialiste du géant et du slalom, je le crois même capable de remporter 100 courses de Coupe du monde».

Marco Odermatt compte 43 victoires - la moitié du recordman Ingemar Stenmark (photo). Mais le Suisse est même crédité de 100 succès. Photo: Imago

Malorie Blanc s'excuse avec une bouteille de rouge!

Après son ascension fulgurante (2e place en descente à Sankt-Anton), la talentueuse skieuse de vitesse valaisanne Malorie Blanc réalise deux courses solides et marque des points aussi bien en descente qu'en super-G. «C'est la première fois que je viens à Cortina et je suis contente», dit-elle. Il est cependant particulièrement important pour elle de s'excuser auprès de la star Federica Brignone. C'est ce que fait la Valaisanne avec une bouteille de vin rouge - elle remet la bonne bouteille à la mère de Federica Brignone, l'ex-coureuse de Coupe du monde, Maria Rosa Quario. «Lors de la remise des prix, j'ai aspergé Fede de champagne dans les yeux et sur sa tenue. J'étais vraiment désolée. Maintenant, elle a un super vin rouge qu'elle peut apprécier», a déclaré Malorie Blanc. La mère de la championne est touchée par ce geste chaleureux: «Tu es si gentille! Merci!»

Malorie Blanc offre une bouteille de vin rouge à maman Brignone. Photo: Mathias Germann

Une fête du ski qui ne rapporte pas d'argent

A Wengen, les fans n'ont jamais été aussi nombreux! Les 27'000 du vendredi, comme les 40'000 du samedi, ont constitué de nouveaux records. Mais les organisateurs des courses du Lauberhorn ne font pas pour autant de gros bénéfices, comme l'explique le patron du comité d'organisation Urs Näpflin dans le «Tages-Anzeiger». Les recettes sont certes plus élevées que par le passé, mais les dépenses ont également augmenté ces dernières années en raison, par exemple, de mesures de sécurité plus massives. Le budget se situe entre neuf et dix millions de francs. Mais les droits de marketing et de télévision sont détenus par Swiss Ski, et non par l'organisateur bernois. Et Wengen a également des coûts très élevés pour la construction des pistes. Comme de nombreux endroits sont exposés et inaccessibles par camion, beaucoup de matériel doit être acheminé par les airs. Et même si l'événement génère des bénéfices, ceux-ci ne reviennent pas aux organisateurs, car ils sont alors compensés par les dépenses des pouvoirs publics. En d'autres termes: plus le Lauberhorn fait de bénéfices, plus la Confédération et le Canton doivent être remboursés. En effet, ces derniers sont responsables si les courses ne peuvent pas avoir lieu, comme lors de la pandémie de Covid ou en cas de mauvais temps.

Urs Näpflin explique pourquoi il n'est pas possible de faire de gros bénéfices au Lauberhorn. Photo: BENJAMIN SOLAND

Lindsey Vonn a sa propre pizza, mais...

Non, ce n'est pas ainsi que Lindsey Vonn avait imaginé son week-end à Cortina. Elle s'est retrouvée deux fois sur le plancher des vaches (à l'entraînement et en super-G). «C'est comme ça que je reste sur ma faim», estime la skieuse de 40 ans au genou en titane. Elle a également faim le samedi soir, lorsqu'elle se rend avec son chien Lucy au restaurant Cinque Torri, où les skieurs de Cortina se retrouvent souvent. Lindsey Vonn commande alors une pizza margherita, qui porte son nom dans le menu. «Tu sais que tu as réussi quand ils donnent ton nom à une pizza», écrit Lindsey Vonn sur les réseaux sociaux. Sa pizza coûte d'ailleurs 11 euros, celle de la légende du géant Ted Ligety 16,50 euros - cette dernière est toutefois agrémentée de jambon cru, de roquette et de tomates cerises.

Lindsey Vonn s'est offert une pizza à Cortina. Photo: Instagram

Bonnes nouvelles de Cyprien Sarrazin

Bien que Cyprien Sarrazin ne puisse pas défendre son titre de champion du Hahnenkamm ce week-end après l'hémorragie cérébrale dont il a été victime à Bormio, le Français a donné de bonnes nouvelles. «Cyprien a pu être transféré de l'hôpital vers un centre de thérapie, et il est réjouissant de voir qu'il peut déjà bien communiquer avec son téléphone portable», raconte Stéphane Mougin, chef de course de l'équipementier Rossignol de Sarrazin. Marco Odermatt a lui aussi déjà repris contact avec le «Sanglier» qui l'avait relégué deux fois à la deuxième place l'année passée. «Nous avons brièvement échangé par Whatsapp. Après ce dialogue écrit, j'ai eu le sentiment qu'il allait bien, compte tenu des circonstances».

Quand Mikaela Shiffrin sera-t-elle de retour?

Mikaela Shiffrin compte 17 victoires en Coupe du monde de plus que Lindsey Vonn, mais aussi un million d'abonnés Instagram de moins - 1,4 contre 2,4. La question de savoir si l'Américaine sera en forme à temps pour les Championnats du monde (à partir du 4 février) est cependant plus passionnante. Après sa blessure au ventre et son opération, elle déclare: «Beaucoup de gens ont demandé quand je reviendrais. J'espère avoir de bonnes nouvelles bientôt. Je travaille dur à la salle de sport et même déjà sur la neige».

Vincent Kriechmayr cherche le fautif et le trouve: c'est lui

La chute grave de Vincent Kriechmayr lors de la descente du Lauberhorn, a relancé le débat sur sécurité dans les sports alpins. Mais c'est précisément ce que Vincent Kriechmayr ne veut pas: «Il ne faut pas déclencher de débat à cause de ma chute, j'ai commis une erreur de trajectoire. C'est uniquement de ma faute». La question se pose de savoir si le double champion du monde de 2021 pourra prendre le départ des Championnats du monde de Saalbach (Autriche), qui se dérouleront à domicile pour lui, malgré la déchirure du ligament interne subie à Wengen? «Pour Vincent, ce sera une course contre la montre pour pouvoir encore atteindre les sommets de cet hiver», déclare son médecin Christian Hoser.

Secouez, s'il vous plaît !

A l'ère de l'intelligence artificielle, le ski de compétition est parfois assez archaïque. Une preuve de plus lors de la réunion des chefs d'équipe vendredi soir à Cortina! Au lieu de faire confiance, comme d'habitude, au générateur de nombres aléatoires de l'ordinateur pour le tirage au sort des numéros de départ, le directeur de course féminin Peter Gerdol a tout à coup tiré des numéros d'un petit sac de billets. Il a dû avoir l'impression de jouer au loto. L'arrière-plan de cette comédie: apparemment, certains entraîneurs en chef se sont plaints du fait que leurs coureuses avaient toujours reçu des numéros de départ similaires! Retour aux bonnes vieilles méthodes, donc!

Top moderne - ou presque: pour une fois, le tirage au sort des numéros de départ se fait manuellement. Photo: Mathias Germann

Le Zurichois sur le point d'accéder à la Coupe du monde

Dans la deuxième division du sport alpin, c'est un Oberlandais de Zurich, Alessio Miggiano, qui fait fureur - le fils d'un cuisinier étoilé de Bubikon, âgé de 22 ans, a gagné une descente de Coupe d'Europe dans le Pass Thurn autrichien et occupe ainsi la deuxième place intermédiaire au classement général. A la fin de la saison, les trois premiers du classement général de chaque discipline obtiennent une place fixe pour le prochain hiver de la Coupe du monde.

Alessio Miggiano est sur le point de débuter en Coupe du monde. Photo: Sven Thomann