Marcel W. Perren et Mathias Germann

Le beau podium de Loïc Meillard, Tanguy Nef en feu, Camille Rast brillante 5e... Les Romands ont brillé ce week-end en Finlande. Mais il y avait beaucoup d'autres choses à dire!

Lindsey Vonn remet les gaz - quand reviendra-t-elle?

Elle se trouve à 7400 kilomètres de Levi, mais elle représente un grand sujet de conversation: Lindsey Vonn (40 ans). Samedi, dimanche et lundi, l'ancienne reine de la vitesse, qui a un genou artificiel, s'entraîne avec l'équipe américaine à Copper Mountain (Etats-Unis). Elle prépare son retour dans le circuit du ski. Des courses FIS, des courses préliminaires à Beaver Creek (USA) et le retour avec une wildcard à Saint-Moritz (Grisons) - voilà à quoi pourrait ressembler le calendrier de Lindsey Vonn. D'ailleurs, sur le site de la FIS, Lindsey Vonn est annoncée comme «active» pour la première fois depuis cinq ans - elle n'est donc officiellement plus une retraitée de la Coupe du monde.

Les époux Raich reviennent-ils aussi?

L'Autrichienne Marlies Raich-Schild (43 ans), qui a remporté 36 slaloms et un géant en Coupe du monde entre 2004 et 2013, a provoqué un grand émoi la semaine dernière en postant une vidéo sur Instagram. Le clip contient des images de l'entraînement de slalom de la Salzbourgeoise et la citation suivante: «Un nouveau chapitre s'ouvre et mon impatience est immense». Ce message a suscité de grandes spéculations dans les médias, d'autant plus que peu après, son mari Benni Raich (vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2005/06) a posté une vidéo similaire. Après Marcel Hirscher, Lucas Braathen et Lindsey Vonn, le couple Raich est-il en train de revenir dans le monde du ski? Selon les informations de Blick, Marlies et Benni seront effectivement au départ des slaloms de Coupe du monde de Gurgl le week-end prochain. Pas en tant que coureurs, mais en tant qu'ouvreurs.

Ramon Zenhäusern sponsorisé par une marque de bière

Ramon Zenhäusern a au moins fait un petit pas dans la bonne direction dimanche. Le Valaisan, qui avait chuté à la 27e place du groupe de départ du top 7 l'hiver dernier, a terminé le slalom de Levi à la 20e place. Lors du marathon d'interviews qui a suivi, le géant haut-valaisan est également accompagné de son nouveau sponsor Quöllfrisch. Le vice-champion olympique de slalom 2018 est ainsi le premier skieur suisse à faire de la publicité pour de la bière. «Avant de signer le contrat, nous avons longuement réfléchi à la question de savoir si nous devions vraiment conclure cet accord, car nous étions conscients qu'un partenariat entre un fabricant de bière et un sportif de haut niveau pourrait être mal perçu par certaines personnes. Mais comme Ramon fait la promotion de la bière sans alcool de la brasserie Locher, nous sommes finalement arrivés à la conclusion que cette coopération était parfaite», raconte Peter, le papa et manager de Zenhäusern.

Lors de l'interview de la SRF, Ramon Zenhäusern apparaît avec une canette de Quöllfrisch.

L'amour fraternel! Les Meillard brillent, les Mächler se réjouissent

A Hérémence (Valais), il est difficile d'échapper aux cris de joie: Mélanie Meillard (pour sa 100e course de Coupe du monde) s'est classée 7e le samedi, son frère Loïc 3e le lendemain, et ce, après avoir souffert de nombreux problèmes physiques - Mélanie depuis des années, Loïc depuis Sölden. Une sœur et un frère heureux? C'est aussi le cas des Mächler: Janine et Reto manquent certes la deuxième manche, mais en prenant leur premier départ ensemble lors d'un week-end de Coupe du monde, les jeunes Zurichois réalisent un rêve qu'ils caressaient depuis longtemps. «Je suis tellement fière de toi, tu as toujours été mon inspiration», déclare Janine.

Des problèmes de matériel freinent Daniel Yule et Lucas Aerni

Bien que Loïc Meillard (3e place) et Tanguy Nef (5e place) aient brillé à Levi, la joie de l'équipe suisse de slalom est ternie. Les performances des skieurs ayant du matériel Fischer, à savoir Daniel Yule (22e) et Luca Aerni (qualification manquée pour la deuxième manche), en particulier, ont plombé l'ambiance. «Daniel et Luca n'avaient absolument aucune chance dans cette course en raison de l'adaptation de leur matériel», estime l'entraîneur Matteo Joris. Un coup d'œil plus attentif au classement vient étayer cette thèse. Dans le top 10, on ne trouve que des athlètes équipés par Rossignol-Dynastar (6), Atomic (3) et Van Deer (1). Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que la piste de Levi contient exactement ce que les skis Fischer préféraient ces dernières années - beaucoup de glace.

Mais comme Daniel Yule et compagnie ont régulièrement perdu beaucoup de temps sur des pistes plus molles, le chef de course de Fischer, Sigi Voglreiter, a autorisé au printemps dernier ses coureurs à visser une fixation Marker sur leurs skis à la place de la Tyrolia. La combinaison Fischer-Marker a alors fonctionné de manière sensationnelle lors de la préparation de la saison. Mais Daniel Yule a déjà fait remarquer avant le départ pour Levi «que nous n'avons jamais pu nous entraîner sur une piste complètement verglacée ces derniers mois». C'est pourquoi les cracks de Fischer n'ont eu la certitude qu'après Levi que sur la glace, la coordination Fischer-Tyrolia fonctionne manifestement beaucoup mieux que Fischer-Marker.

Daniel Yule ne parvient pas à atteindre son rythme de croisière à Levi. Photo: keystone-sda.ch

Felix Neureuther explique la débâcle de Marcel Hirscher

Le néo-Hollandais Marcel Hirscher a également connu de grandes difficultés en Finlande. L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a échoué lamentablement lors des qualifications pour la deuxième manche de son premier slalom de Coupe du monde depuis cinq ans. 46e et donc cinquième avant-dernier, l'Autrichien d'origine a perdu 2,59 secondes sur le meilleur temps de Clément Noël. «J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu Marcel dans ce slalom. C'est définitivement la pire performance qu'il ait jamais livrée en Coupe du monde», a commenté Felix Neureuther, qui a livré quelques duels légendaires en géant et en slalom avec Marcel Hirscher entre 2010 et 2019. Felix Neureuther en recherche les causes : «Marcel s'est préparé exclusivement en Autriche pour les courses de Levi. Et les conditions d'entraînement dans son pays étaient justement très différentes de celles de la pente de course près du cercle polaire».

Marcel Hirscher est éliminé avec fracas lors de la première manche de Levi. Photo: keystone-sda.ch

Matilde Lorenzi présente dans tous les coeurs

On a du mal à imaginer à quel point le slalom de Levi a dû être difficile pour l'Italienne Lucrezia Lorenzi. Trois semaines après le décès tragique de sa sœur Matilde - elle n'avait que 19 ans - elle prend le départ à Levi. «Au début, c'était un choc de retourner au sport. Mais le ski, la neige et la montagne font partie de notre nature depuis notre enfance. Pendant les nuits, j'ai réalisé que je ne serais pas seule sur la piste, mais que je me battrais avec elle», explique Lucrezia. Après la course, où elle ne marque aucun point, elle remercie la gagnante Mikaela Shiffrin. L'Américaine porte (comme toutes les Suissesses) un brassard avec des fleurs symbolisant le deuil. «Merci d'avoir porté le brassard tout en haut du podium - exactement comme Matilde l'aurait aimé», dit-elle à l'Américaine.

MIkaela Shiffrin rend hommage à Matilde Lorenzi (décédée à 19 ans) en arborant sur son bras droit un brassard blanc de deuil. Photo: keystone-sda.ch

Le troupeau de Mikaela Shiffrin s'agrandit

Ils s'appellent Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu. Et le petit dernier: Rori. La collection de rennes de Mikaela Shiffrin - chaque vainqueur reçoit traditionnellement ce prix vivant - s'agrandit à huit avec son triomphe de samedi Mais pourquoi Rori? C'est l'abréviation d'Aurora Borealis - Mikaela Shiffrin a vu les aurores boréales pour la première fois les jours précédents et a ainsi réalisé un rêve. «J'aimerais bien emmener Rori dans l'avion», a plaisanté la skieuse de 29 ans.

Mikaela Shiffrin avec Rori, son huitième renne. Photo: keystone-sda.ch

Insomnie à Levi

Wendy Holdener (16e) doit manger son pain noir lors de son premier slalom après une longue pause - ça ne marche pas. L'explication est donnée dès sa première course: elle a mal dormi, dit la SRF. Peu après, Wendy Holdener déclare: «En fait, je n'ai pas dormi du tout». Elle n'était qu'à 60% de ses capacités, dit-elle - reste à espérer qu'à Gurgl, samedi prochain, elle sera à nouveau à 100%.

Wendy Holdener n'a pas retrouvé toutes ses forces pour son retour en slalom. Photo: keystone-sda.ch

Interview légendaire de l'ORF

Elle est l'une des quatre Autrichiennes du slalom à s'appeler Katharina: Katharina Truppe. Elle n'a certes terminé qu'en 19e position à Levi, mais sa performance a donné lieu à une interview mémorable sur ORF après une première manche ratée. «Ma performance était au-delà du bien et du mal», dit-elle. Et se montre de plus en plus dure avec elle-même. La décontraction de l'entraînement n'était pas du tout présente, selon elle. «Je suis descendue comme un crayon. Une vraie prise de tête». Impossible d'être plus clair. L'après-midi, Katharina Truppe améliore son classement d'une place. Cela ne peut que s'améliorer à Gurgl...

Katharina Truppe n'était pas du tout satisfaite de sa première course à Levi. Photo: keystone-sda.ch