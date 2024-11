Le week-end de ski à Gurgl a de nouveau été riche en grandes et petites histoires. Les voici, avec des larmes, des crises de nerfs et des rires.

Camille Rast (à droite), heureuse pour son premier podium aux côtés de Lara Colturi (à gauche, deuxième) et de la gagnante Mikaela Shiffrin. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Le monde du ski ne s'arrête jamais! Ce week-end, c'est à Gurgl, en Autriche, que les grandes et petites histoires se sont écrites.

D'abord les larmes, ensuite l'alcool

Un skieur ou une skieuse albanaise sur le podium de la Coupe du monde? Cela ne s'était encore jamais produit. Jusqu'au slalom de Gurgl! La jeune prodige du ski Lara Colturi (18 ans) a fêté sa première place sur le podium en se classant deuxième. Le chef de la fédération albanaise, Elvis Toci, est fou de joie dans la zone d'arrivée. Le fait que Lara Colturi soit née en Italie et qu'elle ait changé de pays il y a deux ans n'a aucune importance pour lui. Après tout, Marcel Hirscher (Pays-Bas) et Lucas Pinheiro Braathen (Brésil) ne courent plus non plus pour leur pays de naissance. Elvis Toci: «Je suis tellement heureux. J'ai même dû pleurer - c'est tout simplement merveilleux»!

Elvis Toci (à droite), chef de la fédération albanaise de ski, trinque avec Robert Trenkwalder (Red Bull).

«Pas de panique sur le Titanic»

Ramon Zenhäusern récolte un tout petit point de Coupe du monde sur la piste glacée et raide du Kirchenkar. Il est 30e après la première manche et 30e à la fin. Comme toujours, il ne cherche pas d'excuses. «J'ai simplement mal skié», dit-il. Avec ses 2,02 mètres, était-il désavantagé sur cette pente? «Ce n'était certainement pas un avantage. Mais maintenant, je dois m'entraîner davantage dans de telles conditions», dit-il. Physiquement, il est en bonne forme et techniquement, tout devrait aller. «C'est encore le début de la saison, alors pas de panique sur le Titanic».

Ramon Zenhäusern ne cherche pas d'excuses pour sa prestation ratée à Gurgl. Photo: keystone-sda.ch

Fusée sur le casque et sur la piste

Camille Rast réalise un grand rêve en montant pour la première fois sur le podium (3e place). «Je suis tellement fière», dit la Valaisanne, les larmes aux yeux, elle qui a surmonté de nombreuses épreuves pendant ces dernières années à cause de blessures et de maladies. Mais qu'en est-il de son casque? On y voit une fusée. «Avant, certains m'appelaient Rasta Rocket», dit-elle récemment. «Le dessin est sympa. Et en slalom, il faut prendre des risques - cela me correspond bien», souligne-t-elle à Gurgl.

Camille Rast s'envole littéralement vers son premier podium en Coupe du monde. Photo: keystone-sda.ch

Mikaela Shiffrin pas encore tout à fait à 100%

La question n'est pas de savoir si, mais seulement quand Mikaela Shiffrin fêtera sa 100e victoire en Coupe du monde. Et après sa victoire écrasante à Gurgl, tout porte à croire qu'elle fêtera cette marque historique chez elle, à Killington, dans l'Etat américain du Vermont - elle a deux chances de le faire le week-end prochain (slalom géant et slalom). Elle distancerait ainsi davantage Ingemar Stenmark (86 victoires) et Lindsey Vonn (82). «Ce n'est pas impossible, mais il faut que toutes les planètes s'alignent», déclare Shiffrin. Les bookmakers ne sont sans doute pas de cet avis.

Mikaela Shiffrin est à une victoire de son 100e triomphe en Coupe du monde. Photo: AFP

Trois courses, trois échecs pour l'as du slalom

Manuel Feller a connu un début de saison à oublier. Il n'a pas franchi la ligne d'arrivée une seule fois. Le vainqueur autrichien du globe de cristal de slalom de la saison dernière accuse déjà un retard de 200 points sur l'excellent Clément Noël (France) dans cette discipline particulière. «Ça va aller», dit-il en restant détendu. La force réside dans le calme.

Manuel Feller est à nouveau éliminé! Photo: keystone-sda.ch

Marcel Hirscher foire son retour

Un retour après cinq ans de pause? La légende du ski Marcel Hirscher est de retour. Et ça coince pour le néo-Hollandais. «Comme aujourd'hui, je ne suis pas à ma place ici», dit-il après son deuxième zéro de suite. Marcel Hirscher dit qu'il a même envisagé d'abandonner son projet de retour - visiblement, de gros problèmes de coordination le tourmentent. Lindsey Vonn (40 ans) a également manqué cinq ans de compétition, et depuis une opération en avril, elle a une articulation du genou partiellement artificielle. Actuellement, elle s'efforce de retrouver la forme à Copper Mountain. «Si tu travailles dur et que tu rêves grand, tout est possible», nous fait-elle savoir via Instagram. Marcel Hirscher y trouvera-t-il du réconfort?

Marcel Hirscher est toujours en difficulté, et il semble même qu'une retraite soit à l'ordre du jour. Photo: AFP

Pas de prise de tête, mais une crise d'angoisse

Katharina Truppe continue à nous divertir. La sympathique Autrichienne continue de parler sans filtre. «C'était une prise de tête», avait-elle déclaré après sa 19e place à Levi, assurant avoir ski «comme un crayon». Cette fois-ci, Katharina Truppe n'est plus aussi raide, elle est plus détendue - mais elle déçoit quand même. Et déclare: «J'ai eu une crise de larmes en haut sur la piste parce que ça m'énerve vraiment».

Katharina Truppe a eu une crise de larmes. Photo: keystone-sda.ch