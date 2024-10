Pas d'équipe nationale, de cadre A, B ou C : Andrea Ellenberger et Vanessa Kasper continuent de se battre après leur rétrogradation. L'une d'entre elles a réussi à intégrer la sélection de Sölden.

La liste des cadres féminins de ski suisse comprend 51 noms. Les athlètes sont classées de A (Allenbach) à Z (Zehnder), avec bien sûr des noms très connus comme Lara Gut-Behrami ou Wendy Holdener. Il est cependant frappant de constater que deux coureuses bien établies ne font plus partie de l'équipe nationale, des cadres A, B ou C: Andrea Ellenberger (31 ans) et Vanessa Kasper (27 ans).

Ces deux spécialistes du slalom géant ne remplissaient plus les critères requis l'hiver dernier. Plusieurs observateurs pensaient qu'elles allaient prendre leur retraite sportive. Elles ne l'ont toutefois pas fait, mais se sont entraînées de leur propre chef et à leurs frais.

Dans le cas d'Andrea Ellenberger, cela a déjà porté ses fruits une première fois. Elle a réussi les qualifications internes à l'équipe sur la Diavolezza et sera au départ samedi à Sölden (Autriche).

«Je suis méga soulagée. Bien sûr, je n'ai encore rien accompli et mon objectif est de récolter enfin des points de Coupe du monde. Néanmoins, c'était une étape importante et j'ai pu montrer que je pouvais tenir le coup même sans le statut de cadre».

Son ami est aussi entraîneur et service-man

Durant les mois précédant cette qualification, Andrea Ellenberger a également dû passer par des moments compliqués sur le plan mental. «Organiser soi-même tout l'été et l'automne n'était pas simple», reconnaît-elle. Elle a eu la chance que ses principaux sponsors la soutiennent. Et est reconnaissante du fait que son ami Silvan Epp l'ait toujours accompagnée - il est à la fois son entraîneur de préparation physique et de ski, et aussi son service-man.

Tous deux ont passé près de deux mois en Argentine, d'abord à Bariloche, puis à Ushuaia. «Ces voyages ont coûté beaucoup d'argent, mais ils étaient extrêmement importants - je devais m'entraîner sur la neige. Malheureusement, j'ai de nouveau eu des problèmes de réglage, ce n'est qu'à notre retour que nous avons découvert qu'il fallait changer quelque chose à la chaussure. Immédiatement, cela a super bien fonctionné».

Vanessa Kasper: «Je suis mon propre chef»

Contrairement à Andrea Ellenberger, Vanessa Kasper n'a pas réussi à intégrer l'équipe qui prendra le départ à Sölden, elle est restée bloquée de justesse lors des qualifications. «Méga amère, je suis déçue. Mais je n'abandonne pas», a déclaré la Grisonne. Tout comme Andrea Ellenberger, Vanessa Kasper a dû faire face à la dure tâche de récolter suffisamment d'argent pour bien se préparer pour l'hiver. «C'était très stressant, ma tête n'arrêtait pas de tourner par moments», explique la championne suisse de slalom géant.

Néanmoins, le fait d'être sans statut de cadre a aussi du bon: «Je suis mon propre chef et j'ai remarqué que toute l'organisation et la planification me conviennent. Et le fait que mon sponsor principal continue à me soutenir est extrêmement précieux».

Contrairement à Andrea Ellenberger, Vanessa Kasper ne s'est pas envolée pour l'Amérique du Sud, mais s'est entraînée pendant près d'un mois en Nouvelle-Zélande. Les conditions de neige et de météo y étaient loin d'être optimales. Néanmoins, elle a repris courage après l'hiver dernier, lorsqu'elle est revenue d'une déchirure du ménisque.

«Je suis en parfaite santé et je peux m'entraîner comme je le souhaite». Son objectif est également de marquer des points en Coupe du monde. Comme l'équipe suisse féminine de slalom géant n'est pas aussi dense que celle des hommes, Vanessa Kasper peut espérer prendre le départ même après Sölden.