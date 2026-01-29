Gaël Zulauf deuxième de la descente de Verbier

Les skieurs suisses ont brillé en Coupe d'Europe ce jeudi à Verbier. Le Vaudois Gaël Zulauf a pris la deuxième place de la descente.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses ont à nouveau brillé en Coupe d'Europe à Verbier. Après le triplé réussi en super-G trois jours plus tôt, ils ont signé un doublé jeudi en descente. Le Zurichois Alessio Miggiano a devancé le Vaudois Gaël Zulauf.

Révélé en décembre par sa 5e place en Coupe du monde à Val Gardena, Alessio Miggiano a cueilli jeudi son troisième succès en Coupe d'Europe, le troisième en descente. Il s'est imposé avec 0''30 d'avance sur Gaël Zulauf, déjà 2e en super-G mardi.

Livio Hiltbrand (5e), Lenz Hächler (8e) et Philipp Kälin (10e) ont complété l'excellent bilan suisse. Une deuxième descente est programmée vendredi à Verbier.