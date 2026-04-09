Un talent du ski suisse s'est-il gravement blessé?

Sandro Zurbrügg, espoir suisse du slalom géant, pourrait s’être blessé au genou après une lourde chute à Saint-Moritz. Le skieur de 23 ans doit passer des examens à Zurich.

Stefan Meier et Joël Hahn

Scène aussi insolite que dangereuse lors des championnats suisses de ski à Saint-Moritz. Sandro Zurbrügg (23 ans), l’un des espoirs helvétiques en slalom géant, chute en descente et termine sa course dans les filets.

Une situation déjà problématique, mais la suite l’est encore davantage. Kevin Fritschi (21 ans) passe en effet à pleine vitesse à cet endroit sans ralentir, alors que Zurbrügg se trouve toujours prisonnier des filets.

«Un passage délicat»

À l’arrivée, Fritschi se montre surpris de voir qu’une interruption est signalée. L’expert Reto Schmidiger se montre lui aussi perplexe. «Cela m’étonne beaucoup. C’est un passage délicat», explique-t-il. La raison de cette séquence dangereuse a depuis été clarifiée, comme l’a indiqué Swiss-Ski dans un communiqué transmis à Blick: «La procédure de sécurité avec le drapeau jaune a été correctement appliquée. L’athlète n’a cependant pas vu le drapeau et a poursuivi sa course sans réagir».

Heureusement, l’incident n’a pas eu de conséquences plus graves. Sandro Zurbrügg n’en sort toutefois pas indemne. Après avoir été dégagé des filets, il parvient à rejoindre l’arrivée sur un ski, mais semble touché au genou. Le skieur de 23 ans est en route pour Zurich afin de passer des examens.

La course est finalement remportée par Sandro Manser, qui s’impose face à plusieurs athlètes de Coupe du monde.