Kathrin Lehmann, Lara Dickenmann et Johan Djourou ne boudent pas leur plaisir malgré le froid et la neige. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Christian Finkbeiner

La Jungfrau ne s'est pas présentée sous son meilleur jour ce mardi! La neige, les températures en dessous de zéro et un vent mordant ont provoqué l'annulation du match amical prévu lors de l'événement de lancement de la vente des billets pour l'Euro féminin 2025. La rencontre devait opposer la entre la Suisse à une sélection européenne. Le match s'est transformé à la dernière minute en une séance de tirs au but - avec une victoire pour la Suisse!

Malgré ce temps de chien, les représentants ne perdent pas leur bonne humeur sur le toit de l'Europe. «La neige dans les montagnes fait autant partie de la Suisse que le soleil sur le lac des Quatre-Cantons», déclare Dominique Blanc. Le président vaudois de l'ASF, qui quittera ses fonctions l'année prochaine, n'est pas le seul à être bien emmitouflé. D'autres célébrités ne se privent pas non plus, à l'instar des touristes asiatiques présents en masse, de se rendre sur la Jungfrau, à 3454 mètres d'altitude.

Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA, est là avant son détour par le match de Champions League entre Aston Villa et le Bayern Munich, tout comme les anciennes joueuses Lara Dickenmann, Kathrin Lehmann, Fabienne Humm ou Julia Simic, ainsi que l'entraîneure de l'équipe nationale Pia Sundhage et quelques joueuses suisses de la relève. Ruth Metzler, ex-conseillère fédérale et candidate à la présidence de Swiss Olympic, est en déplacement officiel en tant que membre du conseil d'administration du sponsor de la ligue AXA. Le championnat d'Europe de football est représentatif des nombreux événements sportifs qui auront lieu en Suisse dans les années à venir, explique la Lucernoise qui, malgré la tempête de neige, part à la chasse aux selfies et pose avec Lara Dickenmann et Johan Djourou.

Des stades pleins à craquer comme objectif

Le coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine était déjà de la partie en 2007, lorsqu'un événement similaire avait eu lieu au même endroit lors des éliminatoires de l'Euro 2008 - sous un soleil radieux. Comme Johan Djourou à l'époque, David Degen était également sur place. La colère initiale, lorsque le président du FC Bâle a menacé de ne pas ouvrir le stade de Bâle aux femmes en raison de problèmes d'infrastructure, s'est calmée. «Tout le monde à Bâle connaît la complexité du parc Saint-Jacques. Mais nous avons toujours un très beau stade». Cinq matches de l'Euro auront lieu à Bâle, notamment le match d'ouverture et la finale. «Nous espérons que ce sera un super événement, une fête familiale, beaucoup d'émotions ainsi que de superbes matches à guichets fermés», ajoute David Degen.

Faire 31 fois stade comble, ce qui représenterait 720 000 billets vendus, est également l'objectif des organisateurs de l'Euro. «C'est toujours un objectif très ambitieux», déclare Doris Keller, la directrice de l'Euro 2025. Mais les premiers chiffres incitent à l'optimisme. Rien que dans la première heure après l'ouverture de la vente, 41'000 billets ont été vendus. Pour le président de l'ASF, Dominique Blanc, cet engouement d'entrée est «un signal fort». «Un beau chiffre», estime Doris Keller. «Le fait que les billets soient si demandés est une formidable motivation pour les neuf prochains mois».

Beaucoup de concertations nécessaires, peu de bons terrains d'entraînement

Selon Doris Keller, du point de vue de l'organisation, presque tout est également dans le vert jusqu'à présent. «Nous sommes dans les temps et sentons un énorme soutien des villes hôtes». Le fait que les contrats avec les stades ne soient pas encore signés n'est pas un problème, selon elle. Ce qui est plus difficile, ce sont les nombreux accords nécessaires en raison du système fédéraliste de la Suisse, ainsi que la recherche de terrains d'entraînement et d'hébergements de très bonne qualité. «C'est une leçon tirée de l'Euro 2022 en Angleterre, où ils étaient en partie insatisfaisants», explique Doris Keller. Lors du championnat d'Europe masculin en Allemagne, tous les terrains d'entraînement ne répondaient pas non plus aux exigences. Cela ne devrait pas se produire lors de l'Euro 2025 en Suisse.

Les organisateurs de l'Euro et l'UEFA ont encore neuf mois pour y parvenir. La prochaine étape sera le tirage au sort des groupes le 16 décembre à Lausanne. Les 16 participants à l'Euro seront alors connus. C'est alors que débutera la prochaine phase de vente, qui devrait rapprocher les organisateurs de leur objectif: 31 matches à guichets fermés. Au moins, le début est réussi - malgré le vent, la neige et les températures glaciales.