Les Suissesses ont un nouvel entraîneur de vitesse

Stefan Abplanalp devient l'entraîneur des femmes suisses en vitesse. Photo: Blicksport/Sven Thomann

Björn Lindroos et Cédric Heeb

Les Suissesses ont un nouvel entraîneur en vitesse. Et il s'agit d'une vieille connaissance: Stefan Abplanalp entraînera dès la saison prochaine les meilleures athlètes de descente et de Super-G de Suisse.

«C'est une grande motivation de reprendre l'équipe féminine de vitesse. Avec un fort esprit d'équipe, des objectifs clairs et un travail acharné, nous voulons nous attaquer ensemble à l'élite mondiale», déclare Stefan Abplanalp en se réjouissant de sa nouvelle fonction. Une joie partagée par l'entraîneur en chef Beat Tschuor: «Je suis heureux que nous ayons pu trouver en Stefan Abplanalp un entraîneur expérimenté et très motivé pour cette tâche.»

Le Bernois a déjà occupé cette fonction de 2004 à 2012, avant d'entraîner ensuite des athlètes de haut niveau comme Lindsey Vonn au sein de l'équipe américaine, de coacher les Norvégiennes ou de travailler dans l'équipe de la Slovène Ilka Stuhec.

En remplacement de Roland Platzer

En 2022, il a troqué la piste contre le studio de télévision et s'est engagé comme expert auprès de la SRF. Pendant trois saisons, il a commenté les courses féminines à la télévision et n'a pas été entraîneur. Aujourd'hui, il est de retour.

Il succède à Roland Platzer, qui va relever de nouveaux défis au sein de la fédération, comme l'a annoncé Swiss-Ski mercredi soir. Roland Platzer s'occupera à l'avenir du groupe de vitesse féminin en Coupe d'Europe. «C'était formidable de pouvoir évoluer au plus haut niveau pendant de nombreuses années et de travailler avec les athlètes pour atteindre les objectifs fixés. Je me réjouis maintenant de pouvoir transmettre mon expérience à un niveau inférieur et de travailler avec les jeunes athlètes qui sont sur le point d'accéder à la Coupe du monde», a déclaré l'homme de 46 ans, cité dans le communiqué.