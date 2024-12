1/6 Après Saalbach en mars et Sölden en début de saison, Marco Odermatt est également éliminé à Beaver Creek. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Dans les disciplines de vitesse, Marco Odermatt est grandiose en ce début de saison (victoire en super-G, deuxième place en descente). Mais en slalom géant, le champion du monde et champion olympique vit l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière - après Saalbach (finales de la saison dernière) et Sölden, le Nidwaldien est éliminé pour la troisième fois consécutive à Beaver Creek ce dimanche!

«Presque gêné», c'est ainsi que le skieur de 27 ans a qualifié sa performance sur le «Birds of Prey». «Cela ne m'était encore jamais arrivé. C'était tellement mauvais qu'il ne faut même pas avoir de regrets», dit-il, en se réjouissant sincèrement pour son coéquipier Thomas Tumler, vainqueur pour la toute première fois de sa carrière à 35 ans.

«C'est précisément ce qui a rendu Marco Odermatt quasiment invincible ces dernières années qui lui a été fatal lors des trois derniers slaloms géants», explique Joachim Puchner, journaliste pour la télévision autrichienne avant de donner des détails: «Marco adopte des positions très inclinées vers l’intérieur dans les virages, une prise de risque qui lui a souvent permis, par le passé, de s’en sortir grâce à un appui efficace sur son ski intérieur. Mais récemment, il n’a plus pu compenser de cette façon, son ski extérieur ayant perdu son adhérence.»

Lucas Pinheiro Braathen, son plus grand rival en géant?

Alors que Marco Odermatt part à la faute dans sa discipline de prédilection, Lucas Pinheiro Braathen (24 ans) se présente dans une forme impressionnante après son «transfert» de la Norvège au Brésil. Après avoir terminé quatrième à Sölden avec le dossard 41, il se classe deuxième à Beaver Creek avec le dossard 29. Il ne termine qu'à douze centièmes de Thomas Tumler.

«Bientôt, il aura un numéro de dossard idéal en slalom géant. Et alors, même pour un Marco Odermatt en pleine forme, il ne sera pas facile de le battre», estime le plus éminent expert de ski autrichien, Hans Knauss, vainqueur à Adelboden en 2002.