Le Genevois Tanguy Nef finit cinquième du slalom de Gurgl

Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Le Genevois a terminé 5e d'une course marquée par une immense surprise avec la présence du Belge Armand Marchant sur le podium.

Le Genevois Tanguy Nef peut être satisfait de son samedi autrichien. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Grosse surprise en Autriche avec le premier succès en carrière pour Paco Rassat, auteur d'une fantastique deuxième manche, puisqu'il n'était que 14e après le run matinal! Armand Marchant signe lui le premier podium pour la Belgique en Coupe du monde. Le Norvégien Atle Lie McGrath complète le podium.

Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Deuxième après la première manche, le Genevois a finalement terminé cinquième d'une course enlevée par le surprenant Français Paco Rassat. Le skieur de Veyrier relève toutefois la tête après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Grâce à ce 5e rang, le Genevois a rempli les critères de Swiss-Ski pour une sélection olympique (top 7).

Tanguy Nef a bien skié ce samedi, mais juste pas assez pour monter sur le podium. Photo: keystone-sda.ch

Cinquième en 2023 et 13e l'an dernier sur cette piste autrichienne, Daniel Yule aurait certainement voulu mieux faire. Mais compte tenu des circonstances, sa 11e place est bonne à prendre.

Loïc Meillard enfourche, la poisse

Seulement 20e à l'issue du premier tracé après sa 14e place en Finlande samedi passé, Loïc Meillard n'avait «que» 1''08 de retard et pouvait envisager une belle remontée en cas de manche solide. Malheureusement, le skieur d'Hérémence a enfourché et alors qu'il n'était pas dans une position très favorable. Rarement éliminé, le Valaisan d'origine neuchâteloise n'avait plus connu un zéro pointé depuis Kitzbühel l'an dernier.