Forte de son premier podium depuis son titre mondial, Camille Rast retrouve le sourire à Obergurgl malgré une hanche qui la fait toujours souffrir. La Valaisanne l'assure: elle va bien dormir dans l'avion qui va l'amener aux Etats-Unis.

1/8 Camille Rast monte à nouveau sur le podium pour la première fois depuis son titre de championne du monde de slalom à Saalbach. Photo: AFP

Mathias Germann

C’est vendredi soir que Camille Rast pose enfin ses valises à l’hôtel «The Moss» d’Obergurgl (Autriche), après de longues heures passées sur les routes. «Je suis restée coincée dans les embouteillages», sourit-elle, sans la moindre trace d’agacement. Au contraire même: la Valaisanne de 26 ans plaisante, rit, semble sereine.

Pourtant, son été n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Sa hanche gauche la fait souffrir — encore aujourd’hui. Impossible de savoir quand elle pourra de nouveau skier sans douleur. «Celui qui ne regarde que le négatif n’avance pas. Il faut savoir garder le sourire. J’ai la chance de vivre de ma passion. Beaucoup de gens me soutiennent, ça me donne de l’énergie. Je veux offrir le plus beau spectacle possible.»

Quarante heures plus tard, elle tient parole. En slalom, elle décroche une magnifique 3e place: son premier podium depuis son titre mondial et sa lourde chute à Sestriere (Italie), un souvenir encore présent dans un coin de sa tête. «Le chemin a été long jusqu’ici. Mais j’ai toujours travaillé. Ce podium me rend vraiment heureuse.»

Les douleurs, elles, n’ont pas disparu. Mais elles s’imposent moins qu’à Levi (Finlande) une semaine plus tôt, où elle n’avait terminé que 15e. Et puis il y a cette piste: jusqu’à 62 % de pente, un terrain qui lui correspond parfaitement. «C’est difficile, mais c’est ce que j’aime», explique-t-elle. «Dommage pour l’erreur sur le plat en première manche, j’y ai perdu pas mal de vitesse.»

Ce podium illumine aussi le Valais… où son coach Denis Wicki est cloué au lit par la maladie. «Aujourd’hui, Denis fête ses 64 ans. Ce résultat, c’est un petit cadeau. J’espère qu’il a souri devant sa télé.»

Wendy Holdener: «Je n’ai pas eu peur de faire des erreurs»

Globalement, la Suisse se montre bien plus performante qu’à Levi. En Finlande, Wendy Holdener avait sauvé l’honneur avec une 8e place. À Gurgl, plus de gifle collective: Anuk Brändli marque ses premiers points en Coupe du monde (21e), Eliane Christen prend la 25e place.

Wendy Holdener signe elle un solide 4e rang. Mais l’émotion est contrastée: «Pour l’instant, c’est surtout la déception. J’aurais aimé monter sur le podium. Mais il y a énormément de positif.» Ce qu’elle retient en priorité? «J’ai pris des risques, je me suis battue jusqu’en bas. Je n’ai pas eu peur de faire des erreurs, même si j’en ai probablement fait un peu trop.»

Détail insolite: le top 4 est exactement le même que l’an dernier sur cette piste, la reine Mikaela Shiffrin terminant bien sûr en tête.

Camille Rast déjà tournée vers les États-Unis

La suite? Cap sur l’Amérique du Nord pour les prochaines épreuves techniques. Et Camille Rast n’a qu’une hâte: «Je suis fatiguée. Je pense que je vais très bien dormir dans l’avion pour les États-Unis», lâche-t-elle dans un ultime sourire.