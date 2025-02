Livia Rossi est de retour! Photo: BENJAMIN SOLAND

Blick Sport

Swiss-Ski annonce la sélection pour le week-end de vitesse à Kvitfjell. L’équipe sera menée par Lara Gut-Behrami et Corinne Suter. À leurs côtés, on retrouve Michelle Gisin, Priska Ming-Nufer, Malorie Blanc, Joana Hählen, Delia Durrer, Janine Schmitt et Livia Rossi. Ce dernier nom retient particulièrement l’attention.

Livia Rossi vit une sorte de «début en douceur». Elle n’a participé qu’une seule fois à une épreuve de Coupe du monde, en décembre 2022 à Saint-Moritz, où elle avait disputé deux descentes (44e et 46e places). Cette fois, à 23 ans, elle va enfin découvrir la Coupe du monde à l’étranger, après plus de deux ans d’absence.

Sa longue absence s’explique surtout par une série de blessures. Après ses débuts, elle a d’abord subi une commotion cérébrale, puis s’est fracturé la cheville, manquant ainsi toute la saison 2023/24. Grâce à des performances convaincantes en Coupe d’Europe et en courses FIS, elle a réussi à regagner sa place en Coupe du monde – au moins pour ce week-end.

À Kvitfjell, deux descentes sont programmées vendredi et samedi, suivies d’un super-G dimanche.