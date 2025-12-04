La skieuse suisse s'est blessée lors d'un entraînement de descente à Saint-Moritz. Elle sera éloignée pendant plusieurs semaines.

Corinne Suter se blesse à son tour à l'entraînement

Blick Sport

Après Lara Gut-Behrami, c'est au tour de Corinne Suter de se blesser à l'entraînement. La Schwytzoise a chuté mercredi, à Saint-Moritz, nous apprend un communiqué de Swiss-ski.

Pas d'opération

Transférée à la clinique de Hirslanden (ZH), les examens ont révélé «une déchirure au mollet gauche, une contusion du genou gauche, ainsi qu'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit».

Heureusement pour la skieuse suisse, ces blessures ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. Mais elle devra tout de même attendre plusieurs semaines, «environ un mois» pour rechausser ses skis.

Cette blessure ne devrait pas remettre en cause sa participation aux JO 2026, où elle défendra son titre olympique en descente.