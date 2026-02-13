L'Américaine a annoncé sur Instagram qu'une nouvelle opération était prévue pour elle samedi. La skieuse est consciente du chemin à parcourir, mais se montre néanmoins optimiste.

Lino Dieterle

Lindsey Vonn s’est adressée à ses fans dans une longue vidéo publiée sur Instagram, quelques jours après sa grave chute lors de la descente olympique. L’Américaine s’était fracturé la jambe après seulement 13 secondes de course. Elle avait pris le départ malgré une rupture des ligaments croisés au genou gauche.

«Ces derniers jours à l'hôpital ont été difficiles», confie-t-elle en début de vidéo, visiblement éprouvée et fatiguée. Elle explique se sentir peu à peu à nouveau elle-même, mais admet que le chemin vers la guérison sera long. Une nouvelle opération est déjà prévue samedi — la quatrième depuis sa chute sur la Tofana.

«J’ai encore un long chemin à parcourir», reconnaît la skieuse de 41 ans. Si cette intervention se déroule comme prévu, elle espère pouvoir rentrer chez elle. «Là-bas aura lieu une nouvelle. Mais je ne sais pas encore exactement ce qu’elle impliquera», précise-t-elle en évoquant la suite de son traitement.

«Voilà où j’en suis en ce moment: à l’hôpital, très peu mobile», poursuit-elle. Elle se dit toutefois profondément reconnaissante d’avoir reçu la visite de nombreux proches et amis. «Je me sens incroyablement chanceuse d’être entourée de tant de personnes formidables.»

Lindsey Vonn remercie longuement le personnel de l’hôpital de Livigno pour sa prise en charge, avant d’adresser un message au monde du sport et à ses compatriotes: «Go Team USA ! Vous regarder m’a vraiment remonté le moral. Continuez comme ça.»