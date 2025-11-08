Cette star slovène doit déjà mettre un terme à sa saison!

Quelle poisse! Andreja Slokar, skieuse slovène de 28 ans, vient de subir une nouvelle rupture du ligament croisé. Son hiver est déjà terminé. Pas de JO, pas course, rien. Juste un long tunnel de souffrance et de rééducation. Le cauchemar.

Blick Sport

Le cauchemar recommence pour Andreja Slokar. La skieuse slovène de 28 ans, revenue au premier plan en mars dernier après une longue convalescence, vient de subir une nouvelle rupture du ligament croisé. À un peu plus d’une semaine du premier slalom de la saison, elle voit déjà son hiver s’effondrer.

Le temps des sourires est révolu pour Andreja Slokar. Photo: keystone-sda.ch

Le 27 mars, Andreja Slokar (28 ans) terminait la dernière saison de ski sur une note triomphale: une troisième place lors du slalom de Sun Valley, son premier podium depuis une grave blessure au genou survenue en octobre 2022. La joie était immense. Mais la désillusion est aujourd’hui totale: la Slovène s’est à nouveau déchiré le ligament croisé, jeudi à l’entraînement, un peu plus d’une semaine avant le premier slalom de l’hiver. Elle a déjà été opérée, mais son hiver olympique est d’ores et déjà terminé.

«Ça fait mal. Je suis triste de devoir vous annoncer ma blessure au ligament croisé survenue jeudi. J’ai passé de très bons moments et je veux simplement revivre ces émotions. Alors, on recommence ce truc de comeback, non?», a écrit Andreja Slokar samedi matin sur Instagram à propos de sa blessure, déjà tournée vers l’avenir, tentant de conserver une attitude positive malgré la répétition de ce terrible scénario.