Marco Odermatt n'est pas le seul à avoir fait sensation l'hiver dernier. Toute l'équipe suisse a convaincu et veut continuer de briller cet hiver.

Des jeunes talents, des retours émotionnels et un adieu: le ski suisse brille

1/12 Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney - le trio n'est pas le seul à avoir fait sensation l'hiver dernier. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

L’hiver dernier, les stars du ski suisse ont offert une série de frissons. Marco Odermatt (28 ans) en a été l’artisan principal: vainqueur du classement général, il a raflé les globes de la descente, du super-G et du géant. Cette saison, de nouveaux records semblent à sa portée.

Mais le Nidwaldien n’est pas le seul à pouvoir faire briller le ski suisse. En géant, Loïc Meillard et le vice-champion du monde Thomas Tumler ont été ses adversaires les plus sérieux. En vitesse, les jeunes Franjo von Allmen (24 ans), champion du monde de descente, et Alexis Monney (25 ans) ont confirmé leur potentiel.

Pas de globe en slalom epuis 1966 et 1995

L’an dernier, les hommes avaient signé 44 podiums, un record, permettant à la Suisse de réaliser la quatrième meilleure saison de Coupe du monde de son histoire. Seules trois campagnes avaient fait mieux: 1986/87 - 87, 1984/85 - 84 et 1985/86 - 77.

Reste à savoir si les globes de slalom pourront, cette fois, atterrir en Suisse. Loïc Meillard et Camille Rast ont décroché les titres mondiaux, mais pas le classement général de la discipline. Chez les hommes, aucun Suisse n’a remporté le globe depuis Dumeng Giovanoli, en… 1966. Chez les femmes, la dernière à l’avoir fait est Vreni Schneider en... 1995.

Lara Gut-Behrami chasse Vreni Schneider

Justement, Vreni Schneider restera-t-elle la Suissesse la plus titrée en Coupe du monde? Lara Gut-Behrami n’est plus qu’à sept victoires de l’égaler. Pour sa dernière saison, la Tessinoise peut encore viser l’exploit: elle a déjà gagné sept fois en un hiver (2013/14) et même huit en 2023/24.

Les Jeux Olympiques seront-ils le point d'orgue de la carrière de «LGB»? En 2022, Swiss-Ski avait ramené neuf médailles (dont cinq d’or). Un total dépassé une seule fois: Calgary 1988, avec onze breloques.

Des retours émotionnels

Les fans de ski suisses peuvent aussi se réjouir de retours importants: Niels Hintermann revient après un cancer, tandis que Gino Caviezel, Josua Mettler et Jasmine Flury se remettent de lourdes blessures.

En combiné par équipes, Marc Rochat avait décroché le bronze aux Mondiaux: réussira-t-il cette fois à monter sur un podium en Coupe du monde? Et que fera Ramon Zenhäusern après une saison catastrophique (six abandons en onze courses)?

Les jeunes sont ambitieux

Les jeunes veulent aussi bousculer la hiérarchie. Malorie Blanc (21 ans) a signé une 2e place dès sa première descente. Lenz Hächler (22 ans), vainqueur du classement de géant en Coupe d'Europe, a gagné sa place fixe en Coupe du monde malgré des soucis physiques cet été. Aligné à Sölden, il a cependant été éliminé dès la première manche.

Stefanie Grob (21 ans, championne du monde junior de descente 2025), Janine Mächler (20 ans) ou Sue Piller (20 ans) espèrent également montrer ce dont elles sont capables en Coupe du monde. Jasmin Mathis (21 ans), Philipp Kälin (21 ans) et Sandro Manser (19 ans) – tous médaillés aux Mondiaux juniors 2025 – pourraient faire leurs débuts cette saison.

Situation différente pour Shaienne Zehnder (19 ans), déjà lancée en Coupe du monde. La 54e du géant de Sölden raconte reconnu la piste «aux côtés de Shiffrin — méga cool». Désormais, elle veut «en faire plus».

De grands noms de retour

D’autres noms connus pourraient aussi apparaître sur les listes de départ. Rémi Cuche (25 ans), neveu de Didier, devait débuter en janvier 2024 avant de se déchirer les croisés sur la Streif. Il n’a plus couru depuis. Cette saison pourrait être la bonne.

Même attente pour Anna (17 ans) et Sophia (18 ans) Flatscher, filles de Sonja Nef, qui intègrent pour la première fois l’équipe de Swiss-Ski.