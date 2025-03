Cornelia Hütter ne lâche jamais son porte-bonheur suisse

1/6 Cornelia Hütter a 16 points de retard sur Federica Brignone avant la dernière descente. L'Autrichienne espère que son porte-bonheur suisse lui portera chance. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Le nom de Cornelia Hütter fait aujourd’hui frémir plus d’un fan de ski suisse. Il y a un an, l’Autrichienne avait 72 points de retard sur Lara Gut-Behrami avant la dernière descente de l’hiver. Il y avait peu de chance qu’elle rattrape la Tessinoise. Mais elle a finalement remporté la course, alors que la Suissesse a terminé 17e: une sensation parfaite.

En évoquant la relation de Cornelia Hütter avec la Suisse, l’Autrichienne a raconté une anecdote savoureuse au sujet d’un porte-bonheur tour helvétique: «Lors des Championnats du monde 2023, j’ai fêté et dansé dans le bar de Swiss-Ski avec ma médaille de bronze. Mais mon pantalon ne cessait de glisser. Par chance, un musicien est venu m’apporter une ceinture dont je suis immédiatement tombé amoureuse», raconte la skieuse.

Il s’agissait d’une ceinture typiquement appenzelloise avec des ferrures de vache et de bouvier en laiton. «Les Suisses m’ont aidé à sortir de l’embarras. Et comme j’ai moi-même des vaches chez moi, en Styrie, c’était parfait. Depuis, c’est ma ceinture porte-bonheur – je la porte toujours dans l’aire d’arrivée après les courses», explique Cornelia Hütter.

L’impossible est cette fois plus probable

À Sun Valley (USA), sur la piste «Challenger», inconnue de tous, l’Autrichienne comptera également sur son porte-bonheur. Une fois de plus, elle sera dans le rôle de la chasseuse. Avec deux différences cette fois: ce n’est plus Lara Gut-Behrami qu’elle doit rattraper, mais Federica Brignone.

Son retard sur le globe est nettement plus faible qu’il y a un an, avec seulement 16 points. Autrement dit, Cornelia Hütter a cette fois tout entre ses mains. Si elle remporte la descente, le tour est joué. «L’année dernière, j’ai réalisé l’impossible. Et je sais que j’en suis capable maintenant aussi», assure-t-elle.

Elle se réjouit de se lancer sur cette piste inconnue de l’Idaho. «J’ai vu quelques vidéos et je dois dire que ça a l’air cool.» Ce jeudi, elle pourra vérifier ses sensations lors du premier entraînement. Est-ce que sa chute à La Thuile il y a une semaine la forcera à se retenir? «Ça a été un choc et ça a été douloureux. Mais je sais ce qu’il faut faire», conclut la skieuse.