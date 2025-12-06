Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant Zrinka Ljutic et Valerie Grenier. Meilleure Suissesse, La Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

ATS Agence télégraphique suisse

En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

Alice Robinson s'impose encore

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà remporté le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.