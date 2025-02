Marco Odermatt ne s'est pas montré touché par les critiques autrichiennes après les Mondiaux. Malgré «seulement» une médaille d'or en super-G, le Nidwaldien est satisfait de sa performance et se tourne maintenant vers Crans-Montana.

1/5 Marco Odermatt ne s'offusque pas des critiques venues d'Autriche. Photo: Sven Thomann

Manuela Bigler

Marco Odermatt a remporté la médaille d'or en super-G aux Mondiaux de ski à Saalbach. En géant (4e) et en descente (5e), il s'en est fallu de peu qu'il n'obtienne un autre métal précieux. Les médias autrichiens ont qualifié la performance du Nidwaldien aux championnats du monde de «modeste», malgré des performances de haut niveau, et ont même qualifié Marco Odermatt de «flop». Des légendes du ski autrichien ont ensuite pris la défense de la star du ski suisse.

Marco Odermatt explique à la «NZZ» avoir entendu les critiques autrichiennes. «Cela ne me dérange pas», déclare le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde dans l'interview. Il est lui-même satisfait de sa performance aux Mondiaux. «Si l'on devient champion du monde et que l'on n'est pas satisfait, c'est que l'on a d'autres problèmes», explique-t-il.

«Pas toujours comme on veut»

Il aurait aimé remporter d'autres médailles. «Mais ce n'est pas toujours comme on veut», conclut la star du ski. Il avait d'ailleurs déclaré après son triomphe en super-G : «Quoi qu'il arrive, je rentrerai chez moi satisfait».

Place désormais au sprint final de la saison. Ce week-end, la descente et le super-G sont prévus respectivement samedi et dimanche à Crans-Montana. Marco Odermatt qualifie la descente en Valais de »facile». C'est pourquoi il sera difficile d'être rapide. «Chaque détail compte vraiment, du premier au dernier virage», analyse-t-il Les fans de ski découvriront samedi comment le Nidwaldien se débrouille sur la piste. Les spécialistes de la vitesse prendront le départ de la course à partir de 10h.