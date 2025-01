Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ensemble sur le podium à Cortina? Il y a comme un air de déjà vu... Et surtout, c'est de très bon augure en vue des championnats du monde. Et pourquoi pas, aussi, des Jeux olympiques de 2026.

1/7 Joie suisse à Cortina! Lara Gut-Behrami (à gauche) termine deuxième, Corinne Suter troisième. Les deux ont déjà partagé le podium lors des Championnats du monde de 2021 à Cortina - à deux reprises. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

D'habitude, Lara Gut-Behrami ne parle jamais des autres skieuses. Mais ce dimanche à Cortina (Italie), elle fait une exception. «C'est ici que Corinne s'est gravement blessée. Et maintenant, elle est sur le podium au même endroit. C'est important pour elle - c'est bien qu'elle l'ait fait», dit-elle à Blick.

Corinne Suter a en effet terminé troisième du super-G derrière la Tessinoise. «Monter sur le podium avec Lara, c'est super. Cela me pousse d'autant plus. C'est tout simplement un plaisir», assure-t-elle.

Les deux spécialistes suisses de la vitesse sur le podium de Cortina? C'est une image connue. Lors des Championnats du monde de 2021, les super-Suissesses ont remporté l'or (Lara Gut-Behrami) et l'argent (Corinne Suter) en super-G. Deux jours plus tard, Corinne Suter est devenue championne du monde de descente et Lara Gut-Behrami a décroché le bronze. Et maintenant, elles complètent leur trio de podiums en Coupe du monde à Cortina. «C'est vrai, je ne l'avais plus du tout en tête. C'est tout simplement génial», déclare Corinne Suter.

Elles ne sont battues que par Federica Brignone. La femme au tigre sur le casque réalise une course magnifique et établit un record à 34 ans, 6 mois et 5 jours - jamais une gagnante n'a été aussi âgée en Coupe du monde. La recette de son succès en super-G? «J'ai simplement toujours appuyé sur l'accélérateur». Dans l'aire d'arrivée, la légende du slalom Alberto Tomba l'embrasse et la félicite.

Lara Gut-Behrami: «Ce serait une grande fin de carrière»

Retour au duo gagnant suisse. Leur histoire avec Cortina va bien au-delà des succès des Championnats du monde 2021. Elle comporte aussi des chapitres douloureux. Avant les Championnats du monde de 2017 à Saint-Moritz, Lara Gut-Behrami a subi une violente chute, la moitié de son corps était bleue du fait des blessures. Peu après, elle s'est déchiré le ligament croisé. Avec sa place sur le podium de ce dimanche, elle prouve une fois de plus que la piste de Tofana lui convient parfaitement. «C'est toujours un plaisir ici. C'est le seul endroit de la Coupe du monde où tu sais que même avec un mètre et demi de neige fraîche, ils font une piste parfaite. Le décor avec les Dolomites est également tout simplement magnifique».

Un bon présage pour les Jeux olympiques de 2026? Les courses de ski des femmes se dérouleront en effet à Cortina. Lara Gut-Behrami: «Si je peux être ici dans un an, ce serait une grande fin de carrière».

L'amour de Suter est enfin réciproque

Tout comme Gut-Behrami, Suter apprécie l'italianità de Cortina. Mais qu'en est-il de la piste ? Après tout, c'est ici qu'elle a subi une violente commotion cérébrale en 2023 et, il y a un an, une déchirure des ligaments croisés, y compris une lésion du ménisque. Suter : «A mon arrivée, tous les souvenirs sont remontés à la surface, on m'a parlé de ces mauvaises expériences. J'ai vécu des mois extrêmement difficiles. Mais j'ai relevé le défi. Et maintenant, j'ai tout mis de côté et je peux à nouveau dire : j'aime Cortina !»

Au final, tant Gut-Behrami que Suter estiment qu'il aurait même été possible de faire encore mieux lors de cette journée de rêve. «Je suis toujours en train de m'entraîner», dit la perfectionniste tessinoise. Et Suter d'ajouter : «Je n'ai pas réussi à atteindre tous les endroits à la perfection».

Ce qui est sûr, c'est que leur feuille de route en direction des championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février) est bonne. Et les Jeux olympiques 2026 peuvent aussi arriver un jour.